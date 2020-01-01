أخبار النصر اليوم | تجهيز بيتي للديربي .. والإقبال على "الزي الأحمر"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 20 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسميًا .. الإعلان عن موعد السوبر السعودي بين الهلال والنصر

أعلن إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الموعد المحدد لإقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي ستجمع بين الهلال والنصر.

الهلال توج بلقب الدوري السعودي، والنصر يحتل الوصافة، كما وصل الفريقين إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتم تحديدهما كطرفي لمباراة كأس السوبر. " اقرأ التفاصيل "

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طاقم من الأوروجواي .. الكشف عن حكام ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، عن طاقم التحكيم الأجنبي، الذي سيقود مباراة ديربي الرياض، والذي سيجمع بين الهلال والنصر، بناء على اختيار من السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الهلال سيواجه النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أطلق عليها "جولة قمة الرياض"، من جانب وزير الرياضة. " اقرأ التفاصيل "

لجنة الحكام: رفضنا طلب النصر .. اتفاقاتنا واضحة من البداية

عقد الإسباني فيرناندو تيرساكو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الإعلاميين، للحديث عن اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل خلال الجولات الأربعة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حالة جدل كبيرة صاحبت المباريات، خاصةً مواجهة النصر والشباب بالجولة الثالثة، والتي اعترض بعدها العالمي، مطالبًا بكشف حديث حكم الفيديو مع حكم الساحة، مؤكدين أن هدف الليوث الأول تسلل. " اقرأ التفاصيل "

جماهير النصر تُقبل على شراء "الطقم الثالث"

أقبلت جماهير نادي النصر، على شراء الطقم الثالث لفريق كرة القدم، بعد ساعات من طرحه مساء أمس في المتجر الرسمي للنادي، بعد أن تم تدشينه باللون الأحمر.

متجر نادي النصر شهد إقبالًا كبيرًا من جانب الجماهير خلال الفترة الحالية، مع قرب مباراة ديربي الرياض أمام الهلال يوم الإثنين المقبل.

فيتوريا يجهز بيتي لديربي الرياض

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، في العمل على تجهيز الأرجنتيني جونالو مارتينيز "بيتي"، قبل مباراة ديربي الرياض أمام الهلال يوم الإثنين المقبل.

وشارك بيتي في تدريبات النصر، بعدما خضع لبرنامج تدريبي خاص خلال الأيام الماضية، تحت إشراف الإسباني هوجو كاماريرو المعد البدني للفريق.