أخبار النصر اليوم | تجهيز أمرابط للهلال وبيتروس يتسبب في أزمة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 10 يوليو 2020 ...

برنامج خاص لنور الدين أمرابط قبل الهلال

قرر المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي النصر، تجهيز برنامجًا لياقيًا خاصًا لنور الدين أمرابط استعدادًا للقاء الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد التأكد من تعافي اللاعب.

تعديل في برنامج النصر التدريبي

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، تعديل البرنامج التدريبي للفريق.

المزيد من الفرق

وواصل النصر تدريباته على ملعب الرمز، تحت قيادة روي فيتوريا، استعدادا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي.

رسالة من المريسل لسامي الجابر

أعلن الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل عودة التحدث من جديد عن أرقام سامي الجابر لاعب الهلال السابق، مع المنتخب السعودي.

وعلّق المريسل على هذا الأمر عبر حسابه في موقع “تويتر” قائلًا: “في وقت سابق، تحدثت في حديث سابق عن أرقام الكابتن سامي الجابر، ووجدت اعتراضًا من بعض جمهوره الكريم، ويسرني أن يتواجدوا معي للنقاش صوت وصورة عن هذا الاعتراض، وإن كنت مخطئًا فلدي الشجاعة لأقدم اعتذاري عن هذه الأرقام، وموعدنا سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق من مساء الجمعة، ليلة السبت”.

تصرف بيتروس يُثير الغضب

هاجم عدد كبير من الجماهير السعودية، اللاعب البرازيلي بيتروس محترف نادي النصر بعدما نشر صورة لحذائه الجديد مكتوبا عليه محمد وبيتروس.

ووضع ”بيتروس“ على حذائه كلمة ”أجلّكم الله“، بجانب علم المملكة العربية السعودية، وقام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستجرام“.