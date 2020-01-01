أخبار النصر اليوم | بديل لفيتوريا أمام القادسية .. وشفاء ثنائي الفريق من كورونا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 5 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 5 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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مفاجأة مدوية .. لجنة الحكام تعترف بتعرض النصر للظلم أمام الشباب

اعترفت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، بعدم صحة هدف فريق الشباب الأول، في مباراته أمام النصر بديربي الرياض، باللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الأحد الماضي.

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الشباب حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

تحذير في القادسية من أخبار النصر

حذر التونسي يوسف المناعي، المدير الفني لفريق القادسية لاعبيه، قبل مواجهة النصر، من الانسياق وراء الأحاديث الإعلامية حول الظروف التي تحيط بالمنافس، قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

ووفقًا لصحيفة الاقتصادية، فإن المناعي طالب لاعبي القادسية، تناسي الأحاديث التي تتردد عن غيابات النصر الكبيرة بسبب إصابات فيروس كورونا، وخوض المباراة بكامل القوة والتركيز.

مساعد فيتوريا يقود لقاء النصر أمام القادسية

كلفت إدارة نادي النصر، المدرب البرتغالي أرنالدو تيكسيرا، المدرب المساعد لمواطنه روي فيتوريا، من أجل قيادة المباراة المقبلة أمام القادسية، والمقرر لها بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن إدارة النصر كلفت تيكسيرا بقيادة الفريق، في ظل إصابة فيتوريا بفيروس كورونا مؤخرًا.

النصر يعلن شفاء لاعبان من فيروس كورون

أكدت تقارير صحفية، عن شفاء لاعبان من لاعبي النصر، بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، وغيابهما عن المباريات والتدريبات.

وأشارت التقارير إلى أن الفحوصات الطبية أكدت سلامة سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد من فيروس كورونا، ليتمكنا من المشاركة في مباراة القادسية المقبلة.ش