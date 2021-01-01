أخبار النصر اليوم | سعادة الصليهم .. وتعليق الرئيس على الانتصار

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تشافي: خسارة النصر غير عادلة .. ولن أعلق على التحكيم

عبر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد القطري، عن غضبه بسبب خسارة فريقه أمام النصر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، معلقًا على ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق السعودي.

النصر حقق الفوز على السد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا. " اقرأ التفاصيل "

مدرب النصر يكشف عن سبب قلقه وأسلوب اختياره للاعبين

عبر البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على السد مساء يوم السبت، متحدثًا عن هدفه الذي كان يريد تحقيقه في المباراة.

النصر حقق الفوز على السد بثلاثة أهدف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا. " اقرأ التفاصيل "

رئيس النصر يعلق على الانتصار أمام السد

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، على فوز فريقه على السد القطري، بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

النصر اكتسح السد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية. " اقرأ التفاصيل "

الصليهم يعلق على اختياره رجل مباراة النصر والسد

عبر عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط نادي النصر، عن سعادته بعد اختياره كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السد القطري، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الصليهم خلال تصريحات عقب المباراة: "أشكر المدرب على المجهود الذي بذله معنا خلال اليومين الماضيين، والمهم حصولنا على الثلاث نقاط والفوز بالمباراة".