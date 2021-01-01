أخبار النصر اليوم | معسكر مغلق، ورأي الهريفي في مينيزيس

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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النصر يُعلن دخول لاعبيه معسكرًا مغلقًا حتى نهاية دور المجموعات من دوري الأبطال

أعلن النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر دخول لاعبيه معسكرًا مغلقًا منذ اليوم السبت وحتى نهاية دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ولم يكشف النادي أي من حيثيات هذا القرار، مكتفيًا بالإشارة إلى أن اللاعبين سيخضعون لفحص كورونا الساعة السابعة ومن ثم سيدخلون المعسكر المغلق بدءًا من الساعة التاسعة.

الهريفي يُعلق على تعاقد النصر مع مينيزيس

علق فهد الهريفي النجم التاريخي لنادي النصر على تعاقد الفريق مع المدرب مانو مينيزيس، وقد أشاد بشخصيته القوية في التعامل مع اللاعبين ووصف أسلوب لعبه بالدفاعي.

مانو مينيز ..

مدرب دفاعي بحت

نفس نهج زاقالو وكارلوس بيريرا 👌



شخصيتة قوية درب منتخب البرازيل

و الكثير من الاندية البرازيلية القوية منها

كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معهم عددًا من البطولات. pic.twitter.com/mv8myuA9En — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) April 9, 2021

النصر كان قد أعلن أن المدرب المخضرم سيصل الرياض خلال اليومين القادمين لبدء مهمته مع الفريق.

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