أخبار النصر اليوم | الأجانب يدفعون ثمن ثورة التصحيح، وعودة الغشيان

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الأجانب يدفعون ثمن ثورة التصحيح في النصر

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن نية مجلس إدارة النصر الجديد بقيادة مسلي آل معمر القيام بثورة تصحيح تخص الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الأجانب سيدفعون ثمن تلك الثورة، إذ تنوي الإدارة التخلي عنهم جميعًا والتعاقد مع بدلاء لهم للموسم الجديد على رأسهم جلال الدين مشاريبوف المعار إلى شباب الأهلي الإماراتي حاليًا.

تلك الثورة حسب عكاظ ستطال كذلك الجهازين الفني والإداري والمدير التنفيذي للفريق "حسين عبد الغني"، إذ تتهمه الإدارة بعدم السيطرة على اللاعبين.

النصر يستعيد فرج الغشيان بعد تعافيه من "الصليبي"

منح الجهاز الطبي في النصر اللاعب الشاب فرج الغشيان الضوء الأخضر للانضمام لتدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي بنجاح عقب تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب أصبح جاهزًا لدعم صفوف الفريق خلال دوري أبطال آسيا والمباريات المتبقية من الدوري السعودي.

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