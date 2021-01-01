أخبار النصر اليوم | مباراة ودية، ورسالة مؤثرة إلى السويكت

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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النصر يدرس خوض مباراة ودية خلال التوقف

أفادت مصادر صحفية أن ألين هورفات المدير الفني للنصر يدرس خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي للحفاظ على حساسية اللاعبين تجاه المباريات وتجهيز العائدين للفترة القادمة.

النصر استأنف تدريباته يوم أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الفيصلي يوم الرابع من إبريل القادم في الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

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