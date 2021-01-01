أخبار النصر اليوم | سجل سيئ لمينيزيس قاريًا، ورسالة آل معمر النارية للإعلام

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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سجل سيئ لمينيزيس في البطولات القارية

يستعد مانو مينيزيس المدير الفني الجديد للنصر لقيادة الفريق في دوري أبطال آسيا، ولا يتمتع المدرب البرازيلي بسجل جيد على صعيد المشاركات القارية مع أنديته السابقة.

مينيزيس فشل في الفوز بأي لقب قاري وكان أفضل إنجازاته الوصول إلى نهائي كأس ليبرتادوريس مع جريميو عام 2007، وقد تولى تدريب شاندونج في دوري أبطال آسيا وقاده إلى ربع النهائي عام 2016 قبل أن يرحل عنه ويعود إلى البرازيل.

المدرب المخضرم لعب 58 مباراة قارية طوال تاريخه ما بين أمريكا الجنوبية وآسيا، حقق الفوز في نصفهم فقط.

انتقاد لاذع من رئيس النصر للإعلام السعودي

وجه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر انتقادات لاذعة للإعلام السعودي لتناوله قضايا الفريق وخاصة مهاجمه عبد الرزاق حمدالله كثيرًا قبل أيام قليلة من مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا.

يخوض النصر غدا أولى المواجهات الآسيوية .. وبعض البرامج ما عندها قضية تناقشها إلا قضايا النصر وحمدالله ..



لو فيه ( جمرك) على نطق كلمة النصر في البرامج لأصبحنا أغنى نادي في العالم! — مسلي آل معمر (@musalli9) April 12, 2021

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "يخوض النصر غدًا أولى المواجهات الآسيوية .. وبعض البرامج ما عندها قضية تناقشها إلا قضايا النصر وحمدالله .. لو فيه ( جمرك) على نطق كلمة النصر في البرامج لأصبحنا أغنى نادي في العالم!".

شكوك حول لحاق الغامدي بمواجهة الوحدات

تحوم الشكوك حول قدرة رائد الغامدي مهاجم النصر على خوض مباراة فريقه ضد الوحدات مساء غدٍ الأربعاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

الغامدي كان قد غاب عن مباراة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية، وقد خضع لجلستين طبيتين في عيادة النادي لكنه غاب عن المران أمس وتبدو فرصه في اللحاق باللقاء ضئيلة.

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