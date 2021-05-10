أخبار النصر اليوم | عودة الـ5 المصابين للمران، ونصيحة الهريفي لدعم الهجوم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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النصر يستعيد 5 من لاعبيه قبل مواجهة العين

واصل النصر تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة العين مساء الجمعة القادم في الدوري السعودي، وقد شهد المران مشاركة الثنائي عبد المجيد الصليهم وعبد الله مادو بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن مباراة الفيصلي الأخيرة.

وشهد المران كذلك تواجد الثلاثي براد جونز وفراس البريكان وعبد الرحمن العبيد بعد اكتمال برنامجهم التأهيلي عقب إصابتهم بفيروس كورونا، والتي أبعدتهم عن بعض مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.

النصر ينافس تشيلسي والإنتر على نجم برشلونة

أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع ميراليم بيانيتش نجم برشلونة لضمه إلى صفوفه الموسم القادم، خاصة في ظل إبداء رغبته بالرحيل بعد خروجه من حسابات المدير الفني رونالد كومان.

وأوضحت البيان أن النصر يُنافس تشيلسي والإنتر على خدمات اللاعب البوسني الذي لم يُسجل أو يصنع أي هدف خلال 28 مباراة خاضها مع الفريق الإسباني هذا الموسم.

مشاريبوف يخلف جونز في قائمة النصر الآسيوية

أوضحت العديد من المصادر الصحفية أن النصر قرر قيد جلال الدين مشاريبوف بدلًا من براد جونز في قائمته لدوري أبطال آسيا.

لوائح البطولة تنص على وجود لاعب آسيوي ضمن الأربعة الأجانب المتاح لكل نادٍ قيدهم، وقد قرر الفريق السعودي استبدال الأسترالي جونز بالأوزبكي مشاريبوف خاصة بعد تألقه مع شباب الأهلي.

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