أخبار النصر اليوم | غياب 3 عن مواجهة العين، ومفاضلة بين لاجامي والعبيد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مينيزيس يُفاضل بين لاجامي والعبيد

تسببت عودة عبد الرحمن العبيد بحيرة كبيرة لدى مانو مينيزيس المدير الفني للنصر، إذ يُفاضل حاليًا بينه وزميله علي لاجامي لاختيار أحدهما لشغل مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة العين القادمة.

العبيد غاب عن المباريات الأخيرة للفريق لإصابته بفيروس كورونا، وقد أدى لاجامي جيدًا حين لعب بدلًا منه.

3 غائبين عن مباراة النصر والعين

يدخل النصر مباراة العين في الجولة القادمة من الدوري السعودي دون 3 من نجومه، هم أيمن يحيى الذي يُواصل العمل وفق برنامجه التأهيلي، والموقوف محمد مران بعد طرده خلال مباراة الفيصلي الأخيرة، وعبد الفتاح عسيري الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

إدارة النصر تمنح اللاعبين مكافأة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

أوضح الإعلامي محمد العنزي أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر أودعت في حسابات اللاعبين المكافأة المالية الخاصة بتأهل الفريق إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

العالمي تأهل عن دور المجموعات وسيُواجه تراكتور سازي الإيراني في ثمن النهائي، وهي المباراة المرجح إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.

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