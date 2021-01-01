أخبار النصر اليوم | مستقبل أمرابط، وبديل الصليهم أمام الفيصلي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الصليهم خارج مباراة الفيصلي، ومينيزيس يُحدد بديله

لم يستطع عبد المجيد الصليهم خوض مران النصر الجماعي يوم أمس لشعوره بآلام في ركبته، وسيخضع اللاعب لتقييم طبي اليوم الثلاثاء لكن تبدو فرص لحاقه بمواجهة الفيصلي مستحيلة.

المدرب مانو مينيزيس حدد بديل الصليهم بالفعل خلال المناورة التي أجراها أمس ضمن المران، إذ أشرك سامي النجعي ضمن الرباعي الأمامي ومما يبدو أنه سيبدأ مباراة غدٍ الأربعاء أمام الفيصلي.

النصر يؤجل ملف أمرابط لنهاية الموسم

أفادت مصادر صحفية أن إدارة النصر أجلت البت في مستقبل نجم الفريق نور الدين أمرابط حتى نهاية الموسم.

صحيفة الاقتصادية أوضحت أن اللاعب المغربي يرغب في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لعام إضافي، لكن إدارة النصر لم تحسم قرارها بعد وقد قررت الجلوس مع أمرابط عقب نهاية الموسم للحديث عن الأمر.

النصر يُحاول التخلص من مدافعه الكوري لقيد مشاريبوف

يسعى النصر حاليًا للتوصل إلى تسوية ودية مع مدافعه الكوري الجنوبي كيم جين سو لفسخ العقد الموقع بينهما بالتراضي، مما يسمح للفريق بقيد جلال الدين مشاريبوف في قائمته المحلية للموسم الجديد.

النصر ضم مشاريبوف في يناير الماضي لكنه أعاره إلى شباب الأهلي لمنعه من قيد اللاعبين بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، ولم يُقدم جين كيم سو المستوى المتوقع منه في خانة الظهير الأيسر وازدادت القناعة بالتخلي عنه بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس سيُبعده عن اللعب حتى ديسمبر القادم.

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