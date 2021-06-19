أخبار النصر اليوم | عودة 10 معارين، وغضب "بيتروس" يجتاح تويتر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

إدارة النصر تصدم الأندية المهتمة بلاعبي الفريق

أكدت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة نادي النصر أغلقت باب الإعارة المجانية للاعبي الفريق في وجه الأندية المهتمة.

الصحيفة أوضحت أن النصر سيرفض إعارة أي من لاعبيه هذا الصيف دون الحصول على مقابل مالي جيد من النادي الذي سيُعار له، على عكس ما كان يحدث في السنوات الأخيرة.

التجمع في 2 يوليو .. مينيزيس يطلب إعادة 10 معارين

قرر النصر بدء معسكر الفريق الإعدادي الداخلي للموسم القادم في الثاني من يوليو المقبل، على أن يتم تحديد موعد المعسكر الخارجي لاحقًا.

وقد أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن المدير الفني مانو مينزيس طلب من الإدارة إعادة 10 لاعبين من المعارين لمشاهدتهم عن قُرب والوقوف على مستواهم وحسم مصيرهم مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأبرز هؤلاء اللاعبين هم أمين بخاري، حمد المنصور، سعود زيدان، منصور الشمري، عبد الكريم المزيعل، صالح الوحيمد، محمد الشنقيطي، عبد الفتاح آدم، نايف الماس، وخالد الشويع.

جوليانو: تجربة النصر كانت إيجابية، وأقدر حب الجماهير

أشاد جوليانو صانع ألعاب النصر السابق بتجربته مع الفريق واصفًا إياها بالإيجابية، كما أكد أنه تعلم الكثير خلال تواجده في السعودية.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "فترة وجودي مع النصر أثرت علي بالتأكيد، لقد تعلمت ونموت كثيرًا خلال تواجدي في السعودية، سواء كشخص أم لاعب كرة قدم. كانت تجربة إيجابية جدًا في حياتي وأقدر دومًا حب جماهير النصر".

Certainly! I learned and grew a lot as a player and as a person during the time I was at Al Nassr. It was a very positive experience in my life. I always appreciate the affection of the fans of Al Nassr https://t.co/yTP3zKQsBl — Giuliano Victor de Paula (@giulianovp) June 18, 2021

لم تعد إشاعات .. وكيل فيدال يؤكد العرض السعودي لموكله

قطار النصر الصيفي لا يتوقف أبدًا، تم تحديد المحطة القادمة. التفاصيل هنا

سنندم كثيرًا" .. ردود فعل غاضبة تجاه قرار النصر التخلي عن بيتروس"

جمهور النصر مستاء من قرار التخلي عن بيتروس. التفاصيل وردود الأفعال هنا

توثيق البطولات .. المسحل يُسعد النصر ويُغضب الهلال

تصريحات مثيرة من رئيس اتحاد كرة القدم السعودي حول ملف التوثيق. التفاصيل هنا