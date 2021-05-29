أخبار النصر اليوم | عودة لاجامي والعمري، ورحيل 3 أجانب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

العمري جاهز لمواجهة الاتحاد

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن المدافع عبد الإله العمري أصبح جاهزًا لمواجهة فريقه النصر القادمة أمام الاتحاد في ختام الموسم الجاري من الدوري السعودي.

الصحيفة أوضحت أن الجهاز الطبي أكد تعافي اللاعب السعودي من إصابته في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن اللعب أمام الوحدة في الجولة الماضية، وقد أصبح قرار إشراكه في اللقاء بجانب عبد الله مادو في يد المدير الفني مانو مينيزيس.

لاجامي يعود للتدريبات الجماعية

منح هوجو كاماريرو المعد البدني لنادي النصر الضوء الأخضر للمدافع علي لاجامي للانخراط مجددًا في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

اللاعب السعودي من المقرر أن يخوض المران الأخير استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء اليوم، ومن ثم سيحسم المدرب مانو مينيزيس موقفه من دخول قائمة اللقاء من عدمه.

بالميراس يُحدد شرط تخليه عن دودو

أفادت مصادر صحفية برازيلية أن نادي بالميراس حدد شرط تخليه عن نجمه "دودو" المطلوب في الهلال والنصر السعوديين.

وأوضحت المصادر أن النادي البرازيلي طلب الحصول على 12 مليون يورو للسماح لنجمه بالرحيل إلى الدوري السعودي.

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