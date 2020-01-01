أخبار النصر اليوم | المرشحون لخلافة فيتوريا .. ونبأ جديد من "كاس"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 3 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

استقرار وحلول ومفاوضات السومة .. كيف مرت الأزمات على النصر في عهد آل سويلم؟

"العودة إلى الماضي" .. في بعض الأحيان، استعادة بعض الشخصيات من مجالس إدارات سابقة يكون له مفعول السحر على تغيير وتصحيح مسار الفريق في حالة تعثره أكثر من مرة بشكل متتالي، ولا سيما ما يمر به النصر في الوقت الحالي وتواجده في المركز قبل الأخير بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط من 6 مباريات. ( طالع التفاصيل )

تقارير .. "كاس" تطلب تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب احتجاج النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن وجود طلب من المحكمة الرياضية "كاس"، بتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا المقرر لها الشهر الجاري بسبب احتجاج نادي النصر.

وكان النصر قد قدم شكوى ضد فريق برسبوليس بسبب إشراك الفريق الإيراني لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية رغم قرار إيقافهم من التعاقد من "فيفا". ( طالع التفاصيل )

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مدرب عالمي واثنين سبق لهم العمل بالسعودية .. أبرز المرشحين لخلافة فيتوريا

يضربون كفًا على كف، يطرحون عديد الأسئلة دون إجابات، الكثير من علامات الاستغراب على وجوههم، حالة غير مفهومة يعيشها جمهور النصر السعودي بعدما أصبح فريقهم بلا روح داخل الملعب ولا حساب له، كل خصم يأتي يستخلص منه الثلاث نقاط ويذهب، ويترك العالمي قابعًا في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب. ( طالع التفاصيل)

الكيان فوق حمد الله وأمرابط يفسد الخطط .. ردود أفعال هزيمة النصر أمام أبها

تلقى النصر السعودي الهزيمة الخامسة له بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن.

العالمي هُزم أمام أبها اليوم الخميس، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة، في لقاء شهد إهدار الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله لضربة جزاء في اللحظات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

فيديو | أبها يعمق جراح النصر ويجمده بالقاع بالفوز عليه بهدفين

تلقى فريق نادي النصر، الخسارة من نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

أبها رفع رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الثالثة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير". ( طالع التفاصيل )

تقارير .. الكشف عن أسباب تفاقم إصابة الصليهم مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب تفاقم إصابة عبد المجيد الصليهم، لاعب نادي النصر ، وابتعاده عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر قادم، بعدما أجرى أشعة على موضع إصابته بالعضلة الخلفية.

الأشعة أكدت على أن الصليهم يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث يحتاج إلى شر من أجل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال الأخيرة، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. " اقرأ التفاصيل "

فيتوريا يهاجم أبها بـ3 لاعبين

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على الطريقة التي سيلعب بها مباراة أبها اليوم الخميس، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيتوريا قرر مهاجمة فريق أبها بثلاثة لاعبين، وهم المغربي عبد الرازق حمد الله، وأيمن يحيى والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

استبعاد عسيري والبريكان من مواجهة أبها

قرر روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، استبعاد ثنائي الفريق عبد الفتاح عسيري وفراس البريكان، من قائمة الفريق التي ستواجه أبها.

جاء استبعاد عسيري بسبب معاناته من الإصابة في عضلة الساق، بينما يعاني البريكان هو الآخر من الإصابة، في ظل عدم جاهزيته للمشاركة في المباريات.

الاتحاد الآسيوي يستقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك مع اقتراب انتهاء النسخة الحالية.

ومازالت تقام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات خلال الوقت الحالي، لتحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة، بعدما وصل فريق برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية. " اقرأ التفاصيل "