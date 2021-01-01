أخبار النصر اليوم | تطورات قضية "العنصرية"، و"لا تحاول أن تفهم جنوني"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بيتروس: لا تحاول أن تفهم جنوني

وجه نجم وسط النصر "بيتروس" رسالة إلى منتقديه طالبهم خلالها ضمنيًا بالابتعاد عنه.

إذ نشر صورة على إنستجرام وكتب "لا تحاول أن تفهم جنوني، كرة القدم هي حياتي".

النصر يدرس تقديم استئناف على عقوبة عبد الغني

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النصر تدرس تقديم استئناف على عقوبة حسين عبد الغني الصادرة بحقه من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

اللجنة كانت قد أكدت براءة عبد الغني من تهمة العنصرية لكنها أدانته بمحاولة الاعتداء على مسؤول من الشباب وعاقبته بالإيقاف لمباراتين مع غرامة قدرها 40 ألف ريال سعودي.

وتدرس الإدارة النصراوية كذلك تقديم كافة الإساءات التي طالت المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي ولاعبيه ومنسوبيه عبر السوشيال ميديا للنيابة العامة ووزارة الرياضة السعودية.

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