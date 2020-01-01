أخبار النصر اليوم | أندية ترفض التعاقد مع بيتروس "مُجبرة" وشرط رحيل آل عباس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ...

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شرط النصر للاستغناء عن آل عباس

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن النصر وضع شرطًا أمام نادي أبها من أجل الموافقة على تجديد إعارة المهاجم صالح آل عباس.

العالمي يرغب في الحصول على مليون و300 ألف ريال للموافقة على مد الإعارة لموسم آخر، بينما طلب الحصول على خمسة ملايين ريال لبيع عقده نهائيًا.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب يمتلك عدة عروض، وفي انتظار اجتماعه مع المسؤولين، لاختيار العرض الأفضل ماديًا للنادي واللاعب.

عائق يبطل محاولات النصر للاستغناء عن بيتروس

تسعى إدارة نادي النصر لتسويق البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ لاعب الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه، وخروجه من حسابات البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" أن مسؤولي العالمي حاولوا تسويق اللاعب لبعض الأندية المحلية، عن طريق تحمل النادي الجديد لرواتبه فقط دون حصول النصر على مقابل مادي إلا أن راتبه العالي يمنع قبول الأندية للحصول على خدماته، خاصةً وأنه سيتم خصم راتبه من المخصص المادي السنوي المقدم من وزارة الرياضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر تحاول البحث عن حلول بديلة، إما بالوصول لصيغة مرضية مع نادٍ محلي بالتكفل بجزء من راتبه أو تسويقه خارجيًا.

خاص | النصر يخسر حمد الله مع بداية الموسم الجديد

تلقى الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، صدمة بعد علمه بمدة غياب هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله عن الملاعب مع بداية الموسم الجديد. ( طالع التفاصيل )

حسام البدري وجروس وباتشيكو .. أغرب قرارات لتعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي

قرار مثير اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتعيين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، جعل الجميع ينتظر النجاح لتجربة الجنوب إفريقي.

هذا القرار يعد من أغرب القرارات حيث يعد موسيماني أول إفريقي غير مصري يتولى تدريب الأهلي في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما يضع عليه ضغط كبير في الوقت الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغرب قرارات تعيين المدربين في الدوري المصري والسعودي. ( طالع التفاصيل )