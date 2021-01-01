أخبار النصر اليوم | ماذا نتج عن التتويج بالسوبر؟ ومشجع للعالمي يقتحم بيت جاره للاحتفال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 31 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | جنون كرة القدم .. مشجع نصراوي يقتحم بيت جيرانه بالخطأ احتفالًا بالسوبر

دخلت الفرحة بيوت جمهور النصر السعودي بعدما حبس الفريق أنفاسهم منذ بداية الموسم الجاري، بتراجع المستوى والنتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي الهلال والنصر بعد السوبر

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال والنصر، بعد نهاية مباراة كأس السوبر السعودي، التي جمعت بينهما مساء السبت. ( طالع التفاصيل )

المعادلة والصدمة .. ماذا نتج عن تتويج النصر بالسوبر بالفوز على الهلال بثلاثية؟

صدمة كبيرة تلقتها جماهير نادي الهلال، بعدما خسر فريقها بطولة كأس السوبر السعودي، على يد نادي النصر، الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء السبت، ولكن هناك بعض الأحداث والظواهر التي حدثت في هذه المباراة التاريخية. ( طالع التفاصيل )

مايكون يودع النصراويين

وجه البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر الذي رحل مؤخرًا بفسخ عقده، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، رسالة لجمهور النادي مودعًا إياهم.

وكتب المدافع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "جمهور النصر الغالي تحية طيبه مني لكم جميعاً والى الشعب السعودي الرائع والجميل، ان الفتره التي قضيتها بنادي النصر كانت فترة رائعة ولحضات جميلة في حياتي الكروية والشخصية وانا ممتن لكم جميعاً لكرمكم وحسن تعاملكم وانا احبكم واتمناء لكم ولنادي النصر دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الالقاب".

فيديو | أمرابط يُلمح لرحيله عن النصر

أبدى نور الدين أمرابط نجم النصر سعادته البالغة بالفوز على الهلال والتتويج بكأس السوبر السعودي، وهو الثاني على التوالي للاعب وفريقه بعد الفوز العام الماضي على التعاون. ( طالع التفاصيل )

حمدالله: توقعنا الانتصار، لم يكن ينقصنا للفوز على الهلال سوى حكم جيد بشخصية قوية

قال عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر عقب الفوز على الهلال والتتويج بالسوبر السعودي أنهم توقعوا الفوز بعد علمهم أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيُدير اللقاء، ذلك لأنه لم يكن ينقصهم شيء للفوز على منافسهم في المباريات الأخيرة سوى حكم بشخصية قوية. ( طالع التفاصيل )

كم عدد بطولات نادي النصر السعودي طوال تاريخه؟

يبقى نادي النصر السعودي واحدًا من أهم وأبرز الأندية السعودية، وكذلك على الصعيدين الخليجي والعربي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يمتلك النادي الذي تأسس على يد مجموعة شباب في مدينة الرياض يقودهم زيد بن مطلق الجبعاء وشقيقه حسين بدعم من شقيقهم الأكبر محمد الجبعاء يرحمهم الله جميعاً . ( طالع التفاصيل )

حمدالله × جوميس في السوبر .. مهاجم النصر يهزم هداف الهلال بالضربة القاضية

حسم أي مباراة في لعبة الملاكمة يعتمد على أمرين، النقاط والضربة القاضية، إذ تُحسم الموقعة للاعب صاحب النقاط الأعلى حال انتهائها دون ضربة قاضية من أحدهما .. تلك الضربة قادرة على الحسم فورًا وكأنها هدف ذهبي في كرة القدم. ( طالع التفاصيل )

النصر ذكركم بهيبته وإفلاس لوشيسكو ومعاناة مانشستر يونايتد .. ردود أفعال السوبر السعودي

بين غضب من جانب جماهير الهلال بسبب الهزيمة الكبيرة وخسارة مباراة السوبر، واحتفالات جماهير النصر وسعادتهم بهذا الانتصار، والثأر من الهلال الذي حقق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 على حسابه. ( طالع التفاصيل )

تحليل السوبر | النصر سجل هدفًا، ولوشيسكو أضاف هدفين في مرمى الهلال

سجل النصر هدفه الأول ضد الهلال في مباراة السوبر السعودي عند الدقيقة الـ61، وبإدارته للقاء .. أضاف رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم هدفين في مرمى عبد الله المعيوف ليخرج العالمي فائزًا بثلاثة أهداف دون رد. ( طالع التفاصيل )