أخبار النصر اليوم | الاقتراب من صفقة مدوية .. وسامباولي يسعى لخطف نجم العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 ...

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النصر يسعى لخطف كوينتيرو في الصيف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك صفقة مدوية اقتربت من النصر السعودي، وأن المفاوضات تعمل في الوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته شبكة "TYC Sports" أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع الكولومبي خوان كوينتيرو لاعب ريفربليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى النصر لمواصلة إبرام صفقات مدوية بعد خطف عبدالفتاح عسيري من الأهلي مؤخرًا بالإضافة إلى التوقيع مع بعض اللاعبين الشباب المميزين.

سامباولي يسعى لخطف نجم النصر

يفكر خورخي سامباولي المدير الفني لأتلتيكو مينيرو البرازيلي، في التعاقد مع جوليان دي باولا لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب الأرجنتيني وضع جوليانو ضمن قائمة طلباته في الموسم الجديد من أجل المنافسة على الألقاب.

متحدث النصر يعود لانتقاد حكم الديربي

قام سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، بانتقاد حكم ديربي الرياض أمام الهلال والذي انتهى بفوز الزعيم.

فوز الهلال وسع الفارق بين الطرفين في صدارة ووصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحكم لم تكن قراراته موفقة نهائيًا داخل الديربي.

محاولات الأهلي تحبط آمال النصر في حسم صفقة العويس

كشف تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي الأهلي تحاول لحسم موقف محمد العويس حارس مرمى الفريق خلال الساعات المقبلة وبقائه في الراقي.

وكان تقارير قد أشارت إلى رغبة النصر في التعاقد مع محمد العويس خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تقدم العالمي بعرض لشراء ما تبقى في عقد العويس بالفعل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الأهلي أنهت أزمة العويس في اجتماع مصغر بحضور عبدالإله مؤمنة وقاموا بجدولة مستحقات الحارس.