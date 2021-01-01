أخبار النصر اليوم | التاريخ يرسم أمام الأهلي والعالمي .. ومصير حمد الله النهائي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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لجنة الانضباط تصدم الهلال والنصر بقرارات جديدة بشأن ديربي الرياض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الأربعاء، قراراتها بشأن الشكاوى التي تقدمت من قبل ناديي النصر والهلال على خلفية أحداث ديربي الرياض الذي جمعهما بالشهر الماضي.

العالمي قدم شكوتين للجنة؛ الأولى ضد سعود كريري؛ المشرف العام على الكرة بالزعيم، على إثر إشارته التهديدية للاعب العالمي البرازيلي بيتروس ماتيوس، مهددًا إياه بالقتل. " اقرأ التفاصيل ".

الخميس ومارس ونصف العام .. التاريخ يرسم طريق الأهلي أمام النصر

لقاء السحاب، قد يطلق هذا على مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر، والتي ستقام ضمن منافسات 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة"، وسط رغبة الفوز بين الطرفين.

مباراة تشهد دائمًا الكثير من الإثارة والمتعة، اللاعبين يقدمون الكثير خلال المواجهة تجعلها تستحق أن تكون من كلاسيكيات الكرة السعودية، لما تحمله من نجوم في صفوف الفريقين، وأهمية خاصة بين المشجعين السعوديين. " اقرأ التفاصيل "

لاعب النصر ينضم إلى فريق إسباني

أعلن نادي كولتورال ليونيسا الإسباني، عن التعاقد مع السعودي عيسى الراشد، لاعب فريق نادي النصر، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

عيسى الراشد انتقل إلى الفريق الإسباني، ضمن برنامج الابتعاث التابع لوزارة الرياضة السعودية، والمهتم بتدريب وتطوير اللاعبين الشباب في المملكة العربية السعودية، الموجود مقره في سالو الإسبانية. " اقرأ التفاصيل "

مصير عبد الرزاق حمد الله النهائي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مصير المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بعد أن تمت إثارة الجدل حول مستقبله مع الفريق الأصفر خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الأخبار" المغربية، إلى أن حمد الله يرغب في الاستمرار مع النصر، وللا يفكر في الرحيل عنه، في ظل رغبة ناديه في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، وهو اللقب الذي لم يحققه معه الفريق.