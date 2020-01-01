أخبار النصر اليوم | كم وفر العالمي من تخفيض الرواتب؟ ورحيل مايكون

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 15 أبريل

عادت أوضاع النصر في ظل أزمة كورونا اليوم الأربعاء، للسيطرة على أخباره، بجانب بعد التفاصيل عن الميركاتو الصيفي.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 ...

أزمة كورونا تُجبر الأندية السعودية على قرارات جديدة

يبدو أن أزمة فيروس كورونا ستُجبر الأندية السعودية على العديد من القرارات الجديدة خلال الفترة الحالية، والتي بدأت بقرار تخفيض رواتب اللاعبين، لكن هناك قرارات أخرى بعد. ( طالع التفاصيل )

حمد الله يتصدر قائمة الأفضل

لا يزال المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي، متصدرًا لاستفتاء "جول" لأفضل لاعب عربي، متفوقًا على ستة لاعبين عرب آخرين. ( للتصويت من هنا )

4 أندية توفر 28 مليون ريال سعودي بعد قرار تخفيض رواتب اللاعبين

كشفت تقارير محلية عن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال عقب قرار تخفيض الرواتب 50 في المئة. ( طالع التفاصيل )

مايكون يقترب من الرحيل

كشفت تقارير تركية أن البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر، سيعود إلى فريقه جلطة سراي بنهاية إعارته مع العالمي.

وأوضحت التقارير أن النادي التركي يرغب في التخلص من بعض محترفيه في الصيف المقبل، وحال رحيل مدافعه الكونغولي كريستيان لوينداما فإن عودة مايكون للأصفر والأحمر ستكون على رأس الأولويات.