أخبار النصر اليوم | عودة الشهري بعد غياب .. وخطوة تحفيزية لهورفات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 5 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بعد نجاحه .. النصر يحسن عقد هورفات

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في تحسين بنود عقد المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني للفريق، بعد قيادته للفريق لتحقيق نتائج إيجابية منذ توليه المهمة.

هورفات تولى مهمة تدريب النصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد النتائج السلبية التي جعلت الفريق يصارع الهبوط، ليقود المدرب الكرواتي العالمي للاقتراب من المربع الذهبي بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة للتتويج بكأس السوبر السعودي على حساب الهلال. " اقرأ التفاصيل "

خطوات قانونية تمنع بغلف من الانقلاب رئيس النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن الجمعية العمومية التي دعا لها عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر أمس الخميس، لا يمكن أن تعقد بسبب افتقادها بعض الإجراءات القانونية.

بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، وأكثر الداعمين للمجلس الحالي، أعلن عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عن أنه بصدد تقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية بشكل عادل، على خلفية قرارات صفوان السويكت رئيس النادي الأخيرة. " اقرأ التفاصيل "

خطوة جديدة من إدارة النصر في قضية سيبا والشباب

ترفض إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، الاستسلام في قضية العنصرية تجاه سيباستياو جونيور "سيبا"؛ لاعب الشباب السعودي، إذ تصر على رفضها لقرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

مسؤولو الليث الأبيض اتهموا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بلفظ عنصري تجاه سيبا، وتسبب ذلك في دخول خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، في مشادة كلامية مع مسؤولي العالمي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في 13 من فبراير " اقرأ التفاصيل "

هورفات يستبعد حمد الله ويعيد الشهري

استبعد الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة الكرواتي ألين هورفات، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من قائمة الفريق، لمواجهة الاتفاق.

وقرر هورفات ضم يحيى الشهري لقائمة النصر، التي ستلعب المباراة، بعد غياب طويل جدًا عن مرافقة الفريق والمشاركة في المباريات، حيث لم يلعب مع العالمي منذ أغسطس 2020.