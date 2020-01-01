أخبار النصر اليوم | الإدارة تسابق الزمن لحل الأزمة وماذا سيحدث بالعالمي في الموسم الجديد؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 أكتوبر 2020 ...

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حمد الله في راحة

قرر الجهاز الفني للنصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، منح المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، راحة من التدريبات خلال الثلاثة أيام المقبلة، على أن يعود في 17 من الشهر الجاري.

وعانى المغربي من الإجهاد خلال الفترة الماضية، لضغط مباريات الدوري المحلي ثم المباريات القارية، قبل أن يتعرض للإصابة خلال نصف نهائي دوري الأبطال.

وبذلك يغيب حمد الله عن المباراة الأولى للعالمي في الموسم الجديد أمام الفتح، والمقرر إقامتها في 18 من الشهر الجاري.

إدارة النصر تسابق الزمن لحل أزمة الـ10 ملايين

تعمل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، خلال الأيام الحالية على توفير مبالغ مالية كبيرة، لتسديد التزاماتها المالية، حتى لا يقف أي شيء عائقًا أمام حصول النادي على الرخصة الآسيوية. ( طالع التفاصيل )

بناء المستقبل ومقصلة النجوم .. ماذا سيحدث في النصر بعد الصفقات المحلية؟

ميركاتو ناري يقوم به نادي النصر بقيادة صفوان السويكت رئيس النادي، صفقات محلية من العيار الثقيل بجانب تدعيمات أجنبية مميزة، يحتاجها الفريق من أجل استعادة لقب الدوري الذي حققه الهلال في الموسم المنقضي، بعد أن فشل العالمي في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي. ( طالع التفاصيل )

صدمات وتحسس صفقات واستعدادات لم تتم .. الأوضاع في الدوري السعودي قبل الموسم الجديد

شهر وسبعة أيام فقط المدة التي مُنحت للأندية في الدوري السعودي للمحترفين، كي يستعدون للموسم الجديد 2020-2021 منذ نهاية الموسم الماضي العصيب. فترة للراحة وتهيئة اللاعبين وخوض وديات وتصحيح أخطاء الموسم الماضي وكل شيء، فهل هي مدة كافية؟ ( طالع التفاصيل )

الرخصة الآسيوية؟ لم يضمنها أحد

أكد محمد السليم؛ رئيس لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودية، أنه حتى الآن لم تمنح الرابطة الرخصة الآسيوية لأي نادٍ ممن تقدموا للحصول عليها.

وأوضح السليم، خلال تصريحاته لصحفية "الرياضية" أن 16 ناديًا طلبوا الحصول عليها، لكن الطلبات جميعها حتى الآن لا تزال تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحاصلين عليها سيتم خلال الخمسة أيام المقبلة.

وقال رئيس لجنة التراخيص، خلال تصريحاته للصحيفة: " إلى الآن لم يتم التأكد من أوراق الأندية، والقوائم المالية الخاصة بها، ويجري مراجعتها والتحقق منها، تمهيدًا للإفصاح عن الأندية التي تستحق الحصول على الرخصة القارية".

وأضاف: "لا يحق للأندية التي قدَّمت أوراقها نهاية 11 أكتوبر الجاري، الإضافة أو التعديل على طلباتها المرفوعة، أو تسديد الديون، فهذا النظام آسيويٌّ، ولا يمكن لأي نادٍ تعديل أوضاعه بعد الوقت المحدد، وكل ما نفعله مع الأندية في الوقت الجاري مجرد استيضاحات واستفسارات، للتأكد من استيفاء المعايير".