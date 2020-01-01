أخبار النصر اليوم | الغنام يُضاف لضحايا كورونا، وفحص جديد للصليهم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 31 أكتوبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 أكتوبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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فحوصات جديدة لحسم موقف الصليهم من مواجهة الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد المجيد الصليهم لاعب وسط النصر يُعاني من إصابة أكد الفحوصات الطبية أنها تمدد في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

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وسيخضع الصليهم لفحوصات جديدة اليوم السبت لحسم موقفه من مواجهة فريقه السابق "الشباب" يوم غدٍ الأحد في ثالث جولات الدوري السعودي.

اللاعب المنضم للنصر هذا الموسم كان قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء الماضي.

خالد الغنام يُضاف لضحايا كورونا في النصر

أعلن خالد الغنام نجم النصر إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

فيروس كورونا كان قد أصاب عددًا من لاعبي النصر أبرزهم عبد الرزاق حمدالله، وقد تأكد بذلك انضمام الغنام لقائمة الغائبين عن مباراة الشباب.

مختار علي يُعوض الخيبري أمام الشباب

أفادت مصادر صحفية أن روي فيتوريا المدير الفني للنصر قرر الاعتماد على مختار علي في وسط الملعب خلال مواجهة الشباب مساء غدٍ الأحد بدلًا من عبد الله الخيبري الغائب عن اللقاء لإصابته بفيروس كورونا.

وقد شارك مختار علي في مناورة تدريبية خلال مران الأمس ضمن التشكيل الأساسي في إشارة لنية المدرب البرتغالي الاعتماد عليه أساسيًا أمام الليوث.

إصابة عبد الرزاق حمدالله بفيروس كورونا