أخبار النصر اليوم | عروض الجميعة .. وفيتوريا: جاهزون لمواجهة الأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ...

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الجميعة: أمتلك عروضًا وأنتظر قرار فيتوريا

أكد فهد الجميعة، لاعب نادي النصر، على أنه تلقى عروضًا احترافية من عدة أندية بالدوري السعودي للمحترفين عن طريق ناديه.

الجميعة قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "أنتظر قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، بعد استبعاده من قائمة الفريق الآسيوية، عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله إن كان سيستمر في النصر أم لا".

فيتوريا: النصر جاهز لمواجهة الأهلي وسنتحكم في المباراة

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، على أن فريقه جاهزًا لمواجهة الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون صعبًا للغاية.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة لأن كل فريق يعرف الآخر بسبب المواجهات السابقة بالدوري السعودي، وفي هذه المباراة يجب علينا أن نتحكم في سيرها، بالإضافة لتفاصيلها الصغيرة، لأنها تحدث الفارق".

فيتوريا يعقد اجتماعًا مطولًا مع لاعبي النصر

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على عقد اجتماعًا مطولًا مع لاعبيه، قبل فتح ملف مواجهة الأهلي، المقرر لها غدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخلال الاجتماع أثنى فيتوريا في حديثه مع لاعبيه، على تنفيذهم تكتيكه بحذافيره في مباراة التعاون، بالرغم من تأخر حسم المواجهة إلى ربع الساعة الأخير من المباراة.

فيتوريا أكد على صعوبة مواجهة الأهلي المقبلة مقارنة بالتعاون، لما يمتلكه لاعبو الراقي من حلول فردية، سواء في قلب الهجوم أو على الطرفين.

الاتحاد الآسيوي يعلن عن حكام مباراة النصر والأهلي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة النصر أمام الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، في ربع نهائي دوري الأبطال.

الاتحاد الآسيوي كلف الحكم التايلاندي سيفاكورن أودوم بإدارة مباراة النصر أمام الأهلي.