أخبار النصر اليوم | عودة الحكام السعوديين، وتجهيز الغنام وعسيري للأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 أكتوبر 2020 ...

المزيد من الفرق

النصر يُجهز عسيري والغنام لمواجهة الكأس

أخضع الجهاز الطبي للنصر الثنائي سلطان الغنام وعبد الفتاح عسيري لبرنامج علاجي مكثف بهدف إعدادهما للعب أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 أكتوبر الجاري.

وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة خلال مباراة برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسيغيبان عن مباراة الفتح غدًا في الدوري السعودي، ويُفضل الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا عدم الدفع بهما في المباراة القادمة أمام التعاون لمنحهما الفرصة الكاملة لاستعادة مستواهما البدني والفني.

الخلف والحسن وآدم أساسيون أمام الفتح

أظهرت تدريبات النصر الأخيرة استعدادًا لمواجهة الفتح في أولى جولات الدوري السعودي مساء غدٍ الأحد نية المدرب روي فيتوريا الزج بالثلاثي أسامة الخلف وعلي الحسن وعبد الفتاح آدم في التشكيل الأساسي لتعويض اللاعبين الغائبين للإصابة.

وقد أجرى اللاعبون خلال مران الأمس مناورة فنية أجرى المدرب خلالها تغييرات على مراكز بعض اللاعبين.

عودة الحكام السعوديين لافتتاحية الدوري بعد غياب عامين

ينطلق مساء اليوم السبت الموسم الجديد من الدوري السعودي، وستشهد الجولة الأولى تواجد حكام سعوديين لإدارة جميع المباريات لأول مرة بعد منذ عامين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر تقليص عدد الطواقم التحكيمية الأجنبية المتاحة لكل فريق هذا الموسم إلى سبعة فقط، على أن يتم إبلاغ الاتحاد بالرغبة في استقدام حكم أجنبي قبل المباراة بأسبوعين.

رسميًا | الوحدة يضم مدافع الهلال وحارس مرمى النصر