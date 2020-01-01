أخبار النصر اليوم | توفير 11 مليون .. ومطالبات بإقالة فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 ...

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بيتروس يرفض الانضمام لضمك بعد 3 أيام من موافقته

رفض البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط نادي النصر، الانتقال إلى صفوف نادي ضمك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالرغم من موافقته بشكل مبدئي على اللعب لصفوفه، قبل أن يتراجع في قراره.

النصر قام بتسجيل الكوري الجنوبي كيم سو في قائمته المحلية بدلًا من بيتروس، بعد أن تم التعاقد مع لاعب الوسط علي الحسن من صفوف نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تواجد الثنائي عبد المجيد الصليهم وعبد الله الخيبري. " اقرأ التفاصيل "

النصر يطلب من الاتحاد ضم فواز القرني

تقدم نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بطلب من إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بالحصول على خدمات الحارس فواز القرني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد تعاقد مع حمد المنصور من صفوف نادي النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد الصلح الذي تم بين الناديين مؤخرًا. " اقرأ التفاصيل "

النصر يوفر 11 مليون من 26 لاعبًا

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في توفير مبلغ 11 مليون ريال سعودي، بعد بيع وإعارة وخالصة 26 لاعبًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن المبالغ المستحقة ستصل إلى نادي النصر على دفعات، بعضها وصل والبعض الآخر مجدول، وهو الأمر الذي ينهي أزمة الرواتب الشهرية بالنادي".

إقالة فيتوريا يكلف النصر 12 مليون يورو

مطالبات عديدة من جانب جماهير نادي النصر، بإقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر، بعد تراجع أداء الفريق بشكل كبير، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن إقالة فيتوريا ستكلف نادي النصر مبلغ 12 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي والتعويضات التي سيتم دفعها للمدرب، عن عدم استكمال العقد الممتد إلى عامين.