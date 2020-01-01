أخبار النصر اليوم | سبب انسجام مارتينيز السريع، والـ50 تقترب لمايكون

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ...

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مارتينيز: مباراة صعبة أمام التعاون، ولهذا انسجمت سريعًا مع النصر

أكد بيبي مارتينيز لاعب النصر الجديد أن اللقاء القادم أمام التعاون سيكون صعبًا، مؤكدًا على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للفوز به.

مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي "ندرك جيدًا مدى صعوبة اللقاء، لكننا نثق في قدرتنا على تخطي التعاون والتأهل لدور الـ8، نعرف الخصم جيدًا وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز".

وأتم موضحًا سبب انسجامه السريع مع زملائه "أعرف أنني لم أنضم للفريق إلا منذ أيام قليلة، لكن ترحيب اللاعبين بي وحفاوتهم الشديدة في استقبالي ساهم في انسجامي السريع معهم".

مايكون يقترب من مباراته الـ50 مع النصر

وصل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا إلى مباراته الـ48 بقميص النصر الذي بدأ اللعب معه في فبراير 2018، ولم يتواجد اللاعب خلال المباراة الأخيرة أمام العين الإماراتي لإراحته من جانب المدرب روي فيتوريا.

والمثير أن مدافع جلطة سراي السابق خاض جميع مبارياته مع العالمي أساسيًا باستثناء واحدة كانت أمام الزوراء العراقي.

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