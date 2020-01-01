أخبار النصر اليوم | الحسن يبدأ المشوار، وبيان مشترك مع الاتحاد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 أكتوبر 2020 ...

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بيان رسمي من النصر والاتحاد بخصوص قضية المولد والقرني

أصدر ناديا النصر والاتحاد بيانًا رسميًا أكدا خلاله غلق القضية العالقة بينهما تطبيقًا لمبدأ إعمار حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه الناديان برئاسة صفوان السويكت وأنمار الحائلي.

وجاء في البيان كذلك " اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتعاون الأخوي بين الطرفين بما يعكس العلاقت الطبية التي تربط أندرية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي".

وكان الاتحاد قد رفع قضية على النصر لدخوله في مفاوضات مباشرة مع بعض لاعبيه قبل المباراة الأخيرة في الدوري السعودي الموسم الماضي، وأكد الإعلام أن اللاعبين المقصودين هما فواز القرني وفهد المولد.

عمر هوساوي يُنهي علاقته رسميًا مع النصر

أنهى المدافع المخضرم عمر هوساوي علاقته رسميًا مع النصر بعدما وقع على مخالصة مالية يوم أمس الخميس، حسبما أوضحت صحيفة الرياضية السعودية.

المدافع صاحب الـ35 عامًا انضم للعالمي قادمًا من الشعلة عام 2010 وجدد عقده ثلاث مرات مع النادي وتُوج معه بالعديد من البطولات، ومن المتوقع بقوة أن يرتدي قميص الاتحاد الموسم القادم.

النصر يُعير لاعبين جديدين للطائي

أعلن نادي الطائي السعودي الناشط في دوري الدرجة الأولى تعاقده رسميًا مع ثنائي النصر منصور الشمري وخالد الغوينم بالإعارة لموسم واحد، ليلحق اللاعبان بزميلهما محمد شنقيطي الذي كان قد انضم للطائي مؤخرًا.

وأوضح عيسى المزيد عضو مجلس إدارة الطائي أن ضم اللاعبين الثلاثة من النصر يأتي ضمن سعي النادي للصعود لدوري المحترفين الموسم القادم، وكذلك تأكيدًا للعلاقة القوية الممتدة بين الناديين.

قرار خاص من لجنة المسابقات بخصوص الحد الأدنى للاعبين المتاحين لأي مباراة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتبار أي فريق خاسرًا 3-0 أي مباراة لا يستطيع توفير 13 لاعبًا لخوضها، مع منحه حق استكمال الدوري السعودي.

يُشار إلى أن الهلال كان قد استبعد من دوري أبطال آسيا بعد فشله في تقديم قائمة تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب الأهلي دبي في آخر مواجهات دور المجموعات، وقد ألغيت المباراة وألغيت كذلك جميع نتائجه في البطولة وهو ما اعتبر قرارًا ظالمًا من الاتحاد الآسيوي.

الحسن ينضم لتدريبات النصر استعدادًا لمواجهة الفتح

انضم الوافد الجديد علي الحسن لتدريبات النصر الجماعية استعدادًا لمواجهة فريقه السابق "الفتح" في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري السعودي.

وقد خاض لاعب الوسط الشاب مرانه الأول مع النصر مساء أمس الخميس بعد انتهاء مهمته مع المنتخب السعودي الأولمبي، وقد خاض حصة تدريبية اعتيادية وسيحسم المدرب روي فيتوريا إمكانية الاعتماد عليه في مباراة الأحد من عدمها.

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