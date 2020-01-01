أخبار النصر اليوم | إيقاف حكم مباراة الشباب، ولماذا أبعد تركي الخضير عن اللقاء؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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إيقاف حكم مباراة النصر والشباب

أفادت مصادر صحفية سعودية أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف الحكم شكري الحنفوش حتى إشعار آخر بعد أخطائه التي ساهمت في انتصار الشباب على النصر في ثالث جولات الدوري السعودي مساء أمس.

الكشف عن تفاصيل مثيرة في تعيين حكم الفيديو لمباراة النصر والشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل مثيرة تخص تعيين حكم الفيديو لمباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي مساء أمس، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

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الصحيفة أوضحت أن الحكم تركي الخضير كان المكلف بالتواجد في غرفة الفيديو للمباراة، لكن إصابة محمد الهويش بفيروس كورونا أبعده عن مباراة الهلال وضمك وجعل لجنة الحكام تُكلف الخضير بإدارتها بدلًا منه.

هذا الأمر أدى لإبعاد الخضير عن لقاء النصر والشباب وتكليف ممدوح الشهدان بالتواجد في غرفة الفيديو خلال اللقاء والذي أثار جدلًا واسعًا مساء أمس.

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