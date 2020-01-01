أخبار النصر اليوم | تحديد موعد مباراة الأهلي والنصر بالكأس ومختار علي يعود

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 15 أغسطس 2020 ...

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يحيى الشهري عن مواجهة الوحدة : لن نتنازل عن نقاط المباراة

أكد يحيى الشهري نجم نادي النصر على أهمية مباراة الفريق اليوم أمام الوحدة بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الشهري عن المباراة : "ندخل كل مباراة بهدف واضح وهو عدم التفريط في النقاط، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق النتائج التي ترضي تطلعات جماهيرنا".

مختار علي يعود للقائمة وفيتوريا يُفضل عدن الاستعجال على مادو

قرر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر ضم اللاعب الشاب مختار علي لقائمة الفريق لمواجهة النصر والوحدة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، فيما فضّل فيتوريا عدم الاستعجال على عودة اللاعب عبدالله مادو.

تحديد موعد مباراة الأهلي والنصر بالكأس

قالت صحيفة الرياضية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم 27 أكتوبر المقبل موعدًا لنصف نهائي كأس الملك بين فريقي النصر والأهلي.

رئيس الشباب السابق: فيتوريا لن يستمر مع النصر

قال طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب السابق ومدير البطولة العربية للأندية أنه يمتلك معلومات حول مستقبل روي فيتوريا مع ناديه النصر.