أخبار النصر اليوم | عبدالرزاق حمد الله يسعى لتحقيق رقم ماجد وصفقة الكوري تتعطل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 29 أغسطس 2020 ...

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إصابة لاعب النصر بقطع في الرباط الصليبي

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب النصر السعودي فرج الغشيان المعار إلى القادسية إصابته بقطع في الرباط الصليبي، سيغيب على أثره عن الملاعب لمدة تتجاوز الستة أشهر.

رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُوافق على طلب نظيره السعودي بشأن دوري أبطال آسيا

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا على طلب نظيره السعودي الخاص بقوائم الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 التي ستُستكمل في قطر الشهر القادم. طالع التفاصيل

خاص .. دوري أبطال آسيا يعطل ضم النصر للكوري جين سو

يسعى نادي النصر السعودي لحسم صفقة الكوري الجنوبي كيم جين سو لاعب جيونبك هيونداي، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق في الموسم الجديد.طالع التفاصيل

عبدالرزاق حمد الله يسعى لتحقيق رقم ماجد عبدالله

يريد حمدالله أن يكون أول لاعب نصراوي يحصل على لقب هداف الدوري لأكثر من موسم، حيث إذا فاز به سيحققه للموسم الثاني على التوالي بعد التتويج به في موسم 2018/ 2019 وذلك عندما أحرز 34 هدفًا وقتها.

وكان ماجد عبدالله آخر لاعب نصراوي تُوج بلقب هداف الدوري 3 مواسم متتالية أعوام 1979 و1980 و1981، ومنذ عام 1981 لم يتمكن أي لاعب نصراوي من الفوز بلقب هداف الدوري لأكثر من موسم متتالٍ.