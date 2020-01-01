أخبار النصر اليوم | صدمة من جونز وقرار رسمي بعلاج خالد الزيلعي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ...

اقرأ أيضًا | الأناشيد الرسمية لكبار أندية الدوري السعودي للمحترفين



عبدالرزاق حمد الله يُجري فحوصات طبية

ظهر عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر لكرة القدم على الدراجة خلال إجراء الكشوف الطبية في مركز الشريك الطبي الحصري للنادي.

قرار رسمي بعلاج خالد الزيلعي

وجه الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، بعلاج لاعب نادي النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

المزيد من الفرق

ونقل الحساب الرسمي للمدينة على تويتر: "وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بعلاج الكابتن خالد الزيلعي" .

إدارة النصر تُسدد كافة الالتزامات

أنهت إدارة نادي النصر كافة التزاماتها المادية تجاه اللاعبين بعد أن سلمت رواتب خمسة أشهر متأخرة بالإضافة إلى منح مزايا مالية للاعبين المستحقين.

براد جونز يصدم إدارة النصر

غاب براند جونز، الحارس الأسترالي لفريق النصر السعودي، عن تدريبات الفريق التي جرت أمس الخميس، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي مع نهاية شهر يونيو المنقضي. طالع التفاصيل