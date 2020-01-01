أخبار النصر اليوم | الصفقات تتوالى، واللاعب الأعلى قيمة سوقية في الدوري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ...

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مارتينيز الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي

يُعد لاعب النصر الجديد جونزالو مارتينيز القادم من أتالانتا أعلى لاعبي الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت حسب موقع ترانسفير ماركت 12 مليون يورو ليتفوق بفارق مليون واحد عن جوليانو صانع ألعاب النصر، ويأتي خلفهما جوزيف دي سوزا بـ10 ملايين يورو.

فيتوريا حائر .. استقر على اسمين ويفاضل بين ثلاثة للقائمة الآسيوية

المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم يستقر بعد على أجانب دوري أبطال آسيا. التفاصيل هنا

فيديو | شاهد إعلان النصر "الرائع" لصفقة مارتينيز

فيديو تقديم النصر للاعبه الجديد. شاهد من هنا

الضربات تتوالى .. مدافع الفتح يُوقع للنصر ويظهر بقميصه

المدافع الذي ارتبط بعدد من الأندية منها الهلال والاتحاد وقع للنصر. التفاصيل هنا

فيديو | قائد النصر السابق يحتفل مع لاعبي الهلال بلقب الدوري السعودي