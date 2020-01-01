أخبار النصر اليوم | فيتوريا يفقد أمل المنافسة على الدوري والبحث عن مدير رياضي عالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ...

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فيتوريا : منافسة النصر على الدوري صعبة

أقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الأول لكرة القدم، بصعوبة مهمة فريقه في المحافظة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومنافسة الهلال الذي بات قريباً من الفوز باللقب.

النصر يفاوض مدير رياضي

قالت صحيفة "Gazzetta" الإيطالية إن نادي النصـر السعودي عرض على البرتغالي "ماريو برانكو" تولي منصب المدير الرياضي في النادي.

عبدالمجيد الصليهم يوجه رسالة لجماهير الشباب قبل الرحيل للنصر

أكد عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب الحالي والنصر الجديد إنه يحاول ترم بصمة جيدة مع فريقه قبل الرحيل إلى العالمي، وقال في تصريحات صحفية : "هـدفي الجميل ومستوي الجيد أقل ما يُمكن تقديمه لجماهير الشباب قبل الرحيل الي النصر".

ما هي المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي؟

وضع الهلال قدمه الأولى على سلم التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على غريمه التقليدي وحامل لقب النسخة الماضية، النصر ، بأربعة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة يخوضها الفريقان بعد توقف النشاط الطويل بسبب فيروس كورونا. طالع التفاصيل