أخبار النصر اليوم | محاولات فاشلة لضم لاعب الرائد والشباب يرفض طلب العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 ...

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نادٍ جديد يرفض عرض النصر .. العالمي يسعى لضم مهاجم

رفض مجلس إدارة نادي الرائد السعودي، العرض الذي تقدم به نظيره في النصر السعودي، للحصول على خدمات رائد الغامدي؛ مهاجم الفريق. ( طالع التفاصيل )

حقيقة الأزمة بين خلف وحمد الله

أوضح أسامة خلف؛ صفقة النصر الجديدة، حقيقة وجود أزمة بينه وبين المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي، على إثر ما نشب بينهما بالموسم الماضي خلال مواجهة النصر والحزم.

وقال خلف، الذي وقع قبل يومين عقود انتقاله للعالمي لمدة أربع سنوات، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "ما حدث الموسم الماضي كان رد فعل طبيعي، كون المباراة كانت تسير في اتجاه النصر، لكنها أخذت منحنى غير طبيعي في الإعلام وشعرت بالضيق مما قبل عنها، لأنه من الطبيعي أن تحدث مشادات داخل الملعب وتنتهي مع صافرة النهاية".

وأضاف: "الآن أنا زميل حمد الله في الفريق، كلانا يمثل فريقًا كبيرًا، وهدفنا واحد ألا وهو تحقيق طموحات الجماهير".

الشباب يرفض طلب النصر

رفض مجلس إدارة نادي الشباب طلب نظيره بالنصر، الخاص باللاعب عبد المجيد الصليهم، إذ طلب العالمي فسخ عقد اللاعب مع الليوث قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي بالدوري المحلي.

إدارة الشباب تمسكت ببقاء اللاعب ومشاركته في المباراتين المتبقيتين أمام الحزم والهلال، مشيرة إلى أن رحيله في نهاية الموسم لن يؤثر على قدرة النصر على قيده في القائمة الآسيوية للفريق.

وقال عبد الرحمن الخنين؛ وكيل أعمال الصليهم، في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "سينتهي عقد اللاعب مع الشباب بنهاية آخر مباراة في الموسم الحالي، وبعدها سينضم إلى النصر مباشرةً، ولا مشكلة في ذلك، فالأخير لديه الوقت لتسجيله قاريًا حتى العاشر من الشهر الجاري والدوري ينتهي في التاسع من الشهر نفسه".

موسى يعود للتشكيل الأساسي

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، ينوي الدفع بالنيجيري أحمد موسى؛ لاعب الفريق، في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الاتحاد، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد فيتوريا بموسى خلال المناورة التي أجراها خلال مران الأمس بين الفريق الأساسي والفريق الرديف، بجانب دفعه بمختار علي بدلًا من عبد الله الخيبري، وكذلك اعتمد على عبد الله مادو.