أخبار النصر اليوم | تهديد بسبب جوليانو وفيتوريا يجهز الثلاثي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 ...

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أزمة بسبب جوليانو تهدد بحرمان النصر من التسجيل

قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلزام نادي النصر بسداد مبلغ 6.2 مليون يورو، لصالح نادي فنربخشه التركي، ضمن مدفوعات صفقة البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب الفريق.

وأشارت صحيفة "صباح" التركية، إلى أن هناك خلافًا بين فنربخشه والنصر بشأن مدفوعات صفقة جوليانو، حيث ذهب الأمر لمحكمة التحكيم الرياضي، حيث قررت بأن النادي التركي على حق".

وتابعت الصحيفة: "النصر سيدفع مبلغ 6.2 مليون يورو، وإذا لم يدفع هذا المبلغ سيواجه حظرًا في فترة الانتقالات".

الوسائل تطلب مخططات ملعب "محيط الرعب" لإجراء استحداثات جديدة

بدأت شركة "الوسائل"، المشغل لملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، إجراءات الاستلام والتسليم مع إدارة الملعب الحالية، وذلك بعد فوزها بحق الانتفاع بالملعب.

وكانت شركة الوسائل السعودية المتخصصة في مجال الخدمات الإعلانية، قد فازت بحق الانتفاع بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، بعد منافسة مع شركة الهلال الاستثمارية. "اقرأ التفاصيل"

فيتوريا يوجه بتجهيز مادو وآدم وهوساوي

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، من الجهاز المساعد له، بمضاعفة تدريبات ثلاثي الفريق عبد الفتاح آدم وعبد الله مادو وعمر هوساوي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن فيتوريا يسعى لتجهيز الثلاثي خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة مع الفريق في كافة البطولات.

اهتمام برتغالي بخسارة فيتوريا لقب الدوري

اهتمت الصحف البرتغالية بالفوز الذي حققه فريق نادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "observador" البرتغالية إلى أنه بالرغم من الانتصار، ولكن بقى النصر محتلًا المركز الثاني، وأن اللقب في طريقه إلى نادي الهلال.