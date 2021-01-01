أخبار الزمالك اليوم | تصريحات نارية من ساسي ومصطفى محمد .. وكارتيرون يشيد بالحالة البدنية

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 30 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

مصطفى محمد: عانيت كثيرًا في الزمالك

أكد مصطفى محمد؛ المحترف في صفوف جلطة سراي التركي، أنه عاش فترة صعبة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير من أجل جمهور القلعة البيضاء.

المهاجم المصري انتقل إلى صفوف النادي التركي في فبراير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من الزمالك، مع وجود بند يتيح لجلطة سراي شرائه نهائيًا. (طالع التفاصيل)

فرجاني ساسي عن تجديد عقده: لا أقبل بالأكاذيب وسأرد في الوقت المناسب

خرج التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، عن صمته بعد تضارب الأنباء حول رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا رفضه لكافة الأخبار الكاذبة التي تتردد حوله خلال الفترة الحالية.

لاعب الوسط التونسي ينتهي عقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ودخل مسؤولو النادي معه في مفاوضات مطولة منذ فترة طويلة، لكن لم يصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق نهائي. (طالع التفاصيل)

كارتيرون يتحدث عن حالة لاعبي الزمالك البدنية

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على المستوى البدني للاعبين خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح تطوره خلال فترة التوقف الدولي.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، اليوم الثلاثاء، إن الجانب البدني للاعبي الفريق تحسن بنسبة 10 % خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وإنه سعيد بهذا التطور وينتظر المزيد.

وأضاف المدير الفني الفرنسي، إنه سعيد بدور الجهاز الطبي خلال الفترة الأخيرة من أجل استعادة اللاعبين مستواهم البدني واللياقي، وإنه لن يدفع بأي لاعب في المباريات إلا وأنه جاهز بنسبة 100%.

أسامة نبيه: الروح المعنوية للاعبي الزمالك ارتفعت .. وقادرون على الفوز أمام المولودية

تحدث أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن الحالة المعنوية للفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر الهامة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر ضمن الجولة الخامسة يوم 3 أبريل المقبل، في الجزائر، حيث يسعى الفريق الأبيض للحصول على 3 نقاط من أجل الحفاظ على آماله في الصعود.

وقال نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الحالة المعنوية للفريق ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، وإصرار كبير منهم للفوز على مولودية الجزائر في اللقاء المقبل".

وأضاف: "الهدف الأساسي للجهاز الفني واللاعبين في المباراة هو الفوز من أجل إحياء الآمال بالصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا".