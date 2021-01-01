أخبار الزمالك اليوم | "وكيل ساسي يعيد المفاوضات لنقطة الصفر" وموعد السفر لتونس

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 مارس

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 1 مارس 2021.

سلبية المسحة قبل لقاء الترجي

أعلن محمد أسامة؛ طبيب الزمالك، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق بالكامل استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الفارس الأبيض يلاقي باب سويقة في السادس من مارس الجاري، بتونس.

الطبيب والإداري يسبقان البعثة إلى تونس

تقرر أن يطير محمد أسامة؛ طبيب الزمالك، وإداري الفريق حماد الدالي، إلى تونس صباح غدٍ الثلاثاء، لمتابعة أحوال فندق الإقامة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الأربعاء .. الزمالك في تونس

تغادر بعثة الزمالك في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، القاهرة متجهة إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي في السادس من الشهر الجاري.

أحمد سمير: التوفيق يحالفني كثيرًا في مواجهات الزمالك

أكد أحمد سمير؛ لاعب طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، أنه لا يتعمد القتال في مباريات الزمالك تحديدًا، مشددًا على قتاله في كافة المباريات بالمستوى نفسه.

سمير قال، خلال تصريحاته لقناة "النهار": "ألعب كافة الماتشات بالطريقة نفسها، لكن التوفيق يحالفني كثيرًا في مباريات الزمالك، وهذا بيد الله، أخوض مباريات كثيرة بنفس المستوى، والأمر ليس له علاقة بالغل على الزمالك".

حسين السيد: وكيل ساسي يعيد المفاوضات لنقطة الصفر

حمل حسين السيد؛ العضو السابق في اللجنة الفنية بنادي الزمالك، وكيل التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، مسؤولية عدم تجديد عقده حتى الآن، مؤكدًا أنه يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر في كل مرة.

وقال السيد، خلال تصريحاته بقناة "أون تايم سبورتس": "فرجاني يريد البقاء بالزمالك، واجتمع مع أيمن يونس أكثر من مرة، وبالفعل كان قريبًا من التجديد، لكن فور أن يحضر وكيله الجلسة، تنقلب الأحوال، إذ أننا نشرح له ظروف النادي وهو يقدر، وبالجلسة الأخيرة يعيدنا الوكيل لنقطة الصفر".

وأضاف: "فرجاني صنع شعبية كبيرة له في مصر، عليه البقاء في الزمالك، لأن طريقته تتناسب مع الفريق، ولن يقدم نفس المستوى مع أي فريق آخر".