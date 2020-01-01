أخبار الزمالك اليوم | وعد بالاحتراف لمصطفى محمد .. وحكم سنغالي أمام الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 3 نوفمبر 2020.

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مرتضى منصور يعد مصطفى محمد بالاحتراف

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض على تركه للاحتراف في حالة تحقيق وعده الذي قطعه على نفسه.

وقال مرتضى منصور عبر فيديو تم إذاعته عبر قناة نادي "الزمالك": "في حال تحقيق وعدك الآخر معي سأتركك للاحتراف في الفترة المقبلة" مشيرًا إلى تحقيق دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى تلقي الزمالك أكثر من عرض للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

الونش يشارك في المران قبل مواجهة الرجاء

شارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق في مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له غدًا الأربعاء.

وكانت الشكوك تحوم حول عدم لحاق الونش بمواجهة الرجاء بسبب مشكلة في غضروف الركبة، ولكن التأهيل الذي خضع له خلال الأيام الماضية اثبت إنه لم يحتاج إلى تدخل جراحي.

ماجيت نداي حكمًا للقاء الرجاء .. وجاساما للفيديو

أعلن الاتحاد الإفريقي عن إسناد مواجهة الزمالك والرجاء في إياب دور نصف النهائي على استاد القاهرة إلى الحكم السنغالي ماجيت نداي.

ويتولى مهمة حكم تقنية الفيديو الجامبي بكاري جاساما بعد أن كانت تشير التقارير إلى توليه مهمة حكم الساحة قبل أن يقطع الكاف الأحاديث بالقرار الرسمي.

سلبية مسحة لاعبي الزمالك استعدادًا للرجاء

أجرى لاعبو الزمالك مسحة طبية خلال الساعات الأخيرة من أجل الاطمئنان على أنفسهم قبل مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية لجميع اللاعبين، وأصبح الجميع جاهزًا حيث تأتي غيابات الزمالك متمثلة في أوباما وعمر السعيد بسبب إصابات عضلية.

الرجاء يُعلن سلبية المسحة الطبية للاعبيه في القاهرة

أعلن نادي الرجاء نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والتي أجريت للاعبيه فور وصولهم القاهرة مساء أمس تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح النادي المغربي أن النتائج جاءت سلبية لجميع اللاعبين.

تعليق قوي من أمير مرتضى منصور على أزمة فضل كهربا

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بقوة على أزمة محمد فضل مع محمود عبد المنعم كهربا، إذ أبدى استياءه التام من طريقة احتواء الأزمة.

لجنة الانضباط غرمتني ٥٠ الف جنيه علشان كتبت البوست ده اللي عزيت فيه مدرب فارسكور.. وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب عالهواء مباشرة واللاعب مسك فيه وبعد كدة راحوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع خلص من غير ما نعرف مين الغلطان والدنيا اتلمت!! حاجة تقرف https://t.co/fhBMNpslhW — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) November 3, 2020

تعليمات خاصة من باتشيكو لثلاثي هجوم الزمالك أمام الرجاء

أوضحت مصادر صحفية أن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك منح ثلاثي هجوم الفريق تعليمات خاصة خلال مباراة الرجاء المقررة يوم الأربعاء القادم.

وطالب المدرب البرتغالي الثنائي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو بضرورة التحرك كثيرًا دون كرة وفي المساحات الفارغة لخلخلة دفاع الرجاء، وكذلك التسديد كثيرًا من خارج منطقة الجزاء، فيما طلب من مصطفى محمد البقاء داخل منطقة الجزاء وعدم العودة كثيرًا للخلف ليُجبر مدافعي الفريق المغربي على البقاء في مناطقهم الدفاعية.

عودة أوباما للتدريبات عقب مباراة نصف نهائي دوري الأبطال

بات مؤكدًا غياب يوسف إبراهيم أوباما عن مباراة الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة مساء غدٍ الأربعاء.

وقد كشفت مصادر صحفية أن اللاعب سيعود للانخراط في التدريبات الجماعية للفريق عقب المباراة.

اللاعب الذي يُعاني من إصابة في الركبة غاب عن التدريبات الجماعية الأخيرة، وقد قرر الجهاز الفني خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب المصري السابق حتى عودة الفريق للتدريبات عقب المواجهة القارية.

حسام الزناتي يُقدم اقتراحًا للدوري المصري الموسم القادم

كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات المستقيل حديثًا عن تصوره للموسم الجديد من الدوري المصري، مؤكدًا أنه سيكون من الصعب جدًا لعبه بنفس النظام الحالي.

واقترح الزناتي نظامًا يعتمد على لعب جميع الأندية ضد بعضها البعض مباراة واحدة على ملاعب محايدة، ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، واحدة من 10 فرق تلعب فيما بينها على لقب الدوري، والثانية من 8 فرق تلعب على تفادي الهبوط.

وستدخل كل الفرق المرحلة الثانية من الدوري بنصف عدد النقاط التي جمعوها في المرحلة الأولى (مرحلة الدور الأول).