أخبار الزمالك اليوم | وائل جمعة يعترف بتوقيعه للأبيض .. وموعد وصول الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 أكتوبر

يواصل النادي الزمالك استعداده لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في حسم المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي.



وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 ..

المزيد من الفرق

رسميًا | الاتحاد الإفريقي يعلن موعد لقاء الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقية لكرة القدم عن مواعيد لقاء نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء بعدما كان قد أجله مؤخرًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي، أكد من خلاله أن لقاء الزمالك والرجاء سيكون في الرابع من نوفمبر الجاري، على أن يقام اللقاء النهائي الذي تحدد الأهلي كأول أطرافه في الـ 27 من نوفمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

إصابة أحمد أحمد بكورونا واحتجازه في مستشفى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إصابة رئيسه أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الإفريقي وأكد خلاله أن الإصابة تم اكتشافها خلال تواجده في القاهرة.

وكتب الاتحاد الإفريقي في بيانه: "بعد وصوله للقاهرة يوم الأربعاء الموافق الـ 28 من شهر أكتوبر تم اكتشاف إصابة السيد أحمد أحمد بفيروس كورونا". (طالع التفاصيل)

وكيل بابل يكشف سبب فشل انضمامه للزمالك

كشف حازم فتوح وكيل آري بابل اللاعب الذي انضم مؤخرًا إلى نادي الإسماعيلي، عن سبب فشل انتقاله للزمالك رغم توقيعه للأبيض.

وقال فتوح في تصريحات تلفزيونية: "عقد اللاعب مع الزمالك كان يمتد لـ3 سنوات، ولكن تأجيل الدوري وتأخره انتهاءه تسبب في غضب اللاعب وظهر بأنه غير متفهم رغبة الزمالك".

وأضاف: "كان بابل تم اختياره من قبل كارتيرون وهو في الزمالك، وبعد ذلك وافق على انضمامه للتعاون بعد تولي القيادة الفنية، ولكن حدثت أزمة مع النادي السعودي، وانتقل أخيرًا للإسماعيلي".

الرجاء يعلم نادي الزمالك بموعد وصوله إلى القاهرة

أرسل نادي الرجاء المغربي خطابًا لنظيره الزمالك خطابًا خلال الساعات الأخيرة ليخطره بموعد وصوله إلى القاهرة من أجل خوض لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويصل فريق الرجاء مساء يوم الإثنين المقبل على متن طائرة خاصة من أجل خوض اللقاء الذي تم تحديده يوم الأربعاء المقبل مساءًا في استاد القاهرة الدولي.

وائل جمعة: وقعت للزمالك بالفعل .. وكنت سأخلص لهم بالتأكيد

تحدث وائل جمعة عر برنامج "هجوم تكتيكي" الإذاعي: "وقعت للزمالك بالفعل من قبل لكنني تلقيت بعد ذلك عرضًا من الأهلي وانتقلت إليه بكل إرادتي".

وأضاف: "في حالة انتقالي للزمالك وقتها كنت سأخلص للفريق بكل تأكيد مثلما أخلصت للأهلي أيضًا".