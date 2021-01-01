أخبار الزمالك اليوم | طائرة خاصة تنقل الفريق للجزائر .. وسبب خطأ الجزيري

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 21 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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حدث نادر وفرصة لنجم الأهلي .. ماذا لو تولى باتشيكو تدريب الأهلي؟

أطاح نادي الزمالك مؤخرًا، بالبرتغالي جايمي باتشيكو من منصب المدير الفني للفريق، ليعيد الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى لتولي تدريب الفريق بعد أن ترك تدريب التعاون السعودي وفسخ التعاقد بالتراضي بينهما.

باتشيكو قدم عملًا مميزًا مع الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة ليكون صدمة كبيرة للجماهير رحيله، ووسط اعتراضات كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رافضة مغادرته بأي شكل من الأشكال.

ولكن، ماذا لو افترضنا أن تولى باتشيكو تدريب الأهلي في الفترة الحالية؟ .. ماذا سيحدث؟ هذا ما سنرصده خلال التقرير التالي .. " اقرأ التفاصيل "

طارق حامد يكشف حقيقة عرض الشارقة الإماراتي

كشف طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول تلقيه عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن طارق حامد قد تلقى عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يسافر إلى الجزائر بطائرة خاصة

قررت إدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة للفريق الأبيض، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن إدارة القلعة البيضاء تريد توفير كافة سبل الراحة والأمان لبعثة الفريق، قبل مواجهة المولودية المصيرية.

عضو تنفيذية الزمالك: لم أن أعلم بخطأ الجزيري

أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على أنه لم يكن يعلم بخطأ صفقة التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك بشأن عدم قيده ضمن القائمة الإفريقية، للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بسبب مشاركته مع المقاولون العرب بكأس الكونفدرالية.

إبراهيم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق السابق، طلب التعاقد مع مهاجم بعد رحيل مصطفى محمد، حيث وضع 5 أسماء لتعويضه، مروان حمدي كان الخيار الثالث، وسيف الجزيري لم يكن ضمن الأسماء، ولكن عرضنا عليه الأمر ووافق على ضم الجزيري، ولكني لم أعلم أنه لن يتمكن من المشاركة إفريقيًا، لأنني لا أعرف شيئًا عن الكرة".