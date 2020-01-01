أخبار الزمالك اليوم | موعد وصول المثلوثي وصدمة وزارة التموين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 10 يوليو 2020 ..

الأهلي يبدأ في التصعيد ضد الزمالك بسبب شعار القرن

يدرس النادي الأهلي تقديم شكوى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ضد نادي الزمالك، على خلفية إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، توثيق شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

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وأشار مصدر إلى موقع يلا كورة إلى أن رئيس الزمالك تعدى بشكل صارخ على حقوق النادي الأهلي، حيث أظهر طلب على أنه شهادة توثيق شعار.

المصدر أكد على أن القضية محسومة والأهلي سيتخذ كل ما يحفظ حقوقه ضد محاولات الإعتداء على علامته المسجلة.

وزارة التموين تفجر مفاجآت بشأن علامة "الزمالك نادي القرن"

فجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مفاجأة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحصول ناديه على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار مصدر بوزارة التموين لموقع يلا كورة، إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في الخامس من يوليو الجاري، ولكن هذا لا يعني حصوله على العلامة التجارية. " اقرأ التفاصيل "

محمد عواد يخوض تدريبات منفردة بمعسكر الزمالك

شهدت تدريبات نادي الزمالك، مشاركة محمد عواد حارس مرمى الفريق، في تدريبات منفردة، بعد أن تماثل للشفاء من فيروس كورونا.

وخاضر فريق نادي الزمالك أول مران له خلال المعسكر التحضيري في برج العرب، استعدادًا لعودة منافسات الدوري المصري الشهر المقبل.

وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على رفع اللياقة البدنية، كما قام بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبات خاصة بشكل منفرد.

مرتضى منصور يكشف عن المفاجأة الخاصة لجماهير الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، عن المفاجأة الذي تحدث عنها مؤخرًا لصالح جماهير القلعة البيضاء.

وانتظرت الجماهير البيضاء الكشف عن المفاجأة مساء الخميس عبر قناة النادي، إلا أن تم منع إذاعتها على الهواء مباشرة. " اقرأ التفاصيل "

المثلوثي يصل القاهرة الأحد للانضمام للزمالك

يصل التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي إلى القاهرة، مساء يوم الأحد المقبل، من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع "فووت 24" التونسي، إلى أن المثلوثي قام بالتوقيع على عقد مع الزمالك، يمتد إلى 3 سنوات حتى يونيو 2023، في صفقة انتقال حر.