أخبار الزمالك اليوم | موعد عودة التدريبات .. والمرشحون لتحكيم نهائي القرن

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020.

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الزمالك يحدد موعد العودة للتدريبات استعدادًا للنهائي الإفريقي

حدد الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، يوم الأربعاء المقبل، موعدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعدما حصل جميع اللاعبين على راحة لمدة 4 أيام، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم 21 نوفمبر، في دور الربع نهائي ببطولة كأس مصر، كما سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري.

باتشيكو يدرس الدفع بعبد الغني أمام مصر

يدرس البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، الدفع باللاعب محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأبيض، في المباراة القادمة أمام فريق نادي مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجاري، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد عبد الغني على مقاعد بدلاء نادي الزمالك، في مباراته الأخيرة أمام فريق الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي: استبعدنا محمد عواد من حسابتنا

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، على أن محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، خارج حسابات ناديه، بعد أن كان خيار استعارته مطروحًا داخل القلعة الصفراء.

وحيد قال خلال تصريحات إذاعية: "المطالب المالية والتعاقدية من الزمالك كانت مبالغًا فيها، ولا تناسب النادي الإسماعيلي، لذا استبعدنا فكرة ضمه على سبيل الإعارة، وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي أحمد المرشحين بقوة".

تقارير .. 4 مرشحين لقيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكدت صحيفة المنتخب المغربية، على أن هناك 4 حكام مرشحين من جانب الاتحاد الإفريقي، من أجل قيادة مباراة دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي، رشحت المغربي رضوان جيد، والجزائري مصطفى غربال، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والإثيوبي باملات تيسيما لقيادة تلك المباراة التاريخية.