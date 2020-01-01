أخبار الزمالك اليوم | موعد ضم ثنائي بيراميدز وأشياء قد تتغير في تاريخ الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ..

تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الزمالك 24 ساعة أخرى

أعلن نادي الزمالك تأجيل اجتماع مجلس إدارته المهم والحاسم 24 ساعة أخرى ليُقام ظهر غدٍ الأربعاء بدلًا من اليوم الثلاثاء.

المزيد من الفرق

وكتب النادي عبر موقعه الرسمي "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور اجتماعًا مهمًا في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل، والمؤجل من يوم الأحد الماضي، من أجل مناقشة المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة نادي الزمالك وكرامة مجلس إدارته وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره الغفيرة العظيمة".

شوبير: خطوة واحدة لإعلان الزمالك رسميًا تعاقده مع ثنائي بيراميدز

قال الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك حصل بالفعل على توقيع ثنائي بيراميدز، لاعب الوسط نبيل عماد دونجا والمدافع عبد الله بكري، بعد أن توصل لاتفاق معهما حول كافة بنود العقد.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقتين سيكون بعد التوصل لاتفاق مع ناديهما حول التفاصيل المالية لانتقالهما.

رد رسمي .. هل دونجا هو صفقة الزمالك الكبرى؟

العديد من التقارير أفادت أن نبيل دونجا هو الصفقة الجديدة للزمالك، لكن مسؤول بيراميدز نفى الأمر. التفاصيل هنا

اتحاد الكرة المصري: لا مشكلة في إصابات "كورونا"، وشرط واحد لتأجيل المباريات

الإصابات المعلن عنها بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري المصري لن تؤثر على قرار استئناف الموسم. التفاصيل هنا

على طريقة "Dark" .. إسقاط حمادة إمام وستة أشياء قد يغيرها الزمالك لو عاد للماضي

Dark المسلسل الألماني الشهير، الذي أصبح حديث الساعة خلال الأيام الماضية، بعد بداية عرض الموسم الأخير منه، خاصةً بسبب حالة الجدل الذي تسببها حلقاته لما فيه من تنقل عبر الزمن.

ربما إذا سألت أيٍ من المسؤولين السابقين لأي نادٍ بالعالم عن أمنية يرغب في تحقيقها في حياته المهنية، ستكون إحدى الإجابات: "أتمنى لو أمتلك آلة الزمن"، كي يعود إلى الوراء ويغير واحد من القرارات التي اتخذها خلال فترة عمله، وربما حتى عدة قرارات سيسردها عليك.(طالع التفاصيل)

رسميًا .. كاف يعلن تأجيل كأس الأمم ونظام جديد لدوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراته الخاصة باستئناف بطولتي دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية الأفريقية وموعد إقامة كأس أمم أفريقيا، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد اليوم الثلاثاء.(طالع التفاصيل)

إعدام القطط ونهب الجثث .. كيف سيطر السحر والدجل على الكرة الإفريقية؟

"السحر جزء أساسي من عادات القارة، لا يجب أن نشعر بالخجل من تلك العادات لكن في الوقت نفسه لا يجب أن نؤمن بها بشكل كامل، فلو كانت تصلح لماذا لم يحقق أي فريق إفريقي كأس العالم من قبل؟ وكيف تحققه منتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا فقط".(طالع التفاصيل)

متى يبدأ دوري أبطال أفريقيا بعد كورونا؟ وما هو نظام البطولة للأهلي والزمالك؟

أنباءٌ سعيدة زُفّت لعاشقي ومحبي كرة القدم الأفريقية، بإعلان الاتحاد الأفريقي عن استئناف منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.(طالع التفاصيل)