أخبار الزمالك اليوم | من الصفقة الجديدة؟ .. وغرامة جديدة من الفيفا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 29 يونيو 2020 ..

طارق السعيد: الحكام يُجاملون الأهلي، والزمالك نادي القرن الحقيقي

أطلق طارق السعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق عدة تصريحات نارية ضد الفريق الأحمر، إذ قال خلال حواره مع قناة النادي الرسمية "أعتذر لجمهور الزمالك عن انتقالي للأهلي، ولو عاد بي الزمن ما فعلت هذا أبدًا، أنا نادم كثيرًا على ذلك".

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أضاف "الأرقام والبطولات وكل شيء يؤكد أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي في أفريقيا وليس الأهلي، كنت شاهد عيان على تلك الحقبة".

وأخيرًا قال حول محمود كهربا لاعب الزمالك السابق الذي يرتدي القميص الأحمر حاليًا "كهربا سيفشل في الأهلي لأنه يفتقد للالتزام والجدية في شخصيته"، قبل أن يُتم بالتأكيد على أن الحكام يُجاملون الأهلي.

الزمالك يستعد للتوقيع مع مهاجم الأهلي السابق

أفادت موقع "غانا سوكرنت" الغاني أن نادي الزمالك اقترب كثيرًا من التعاقد مع جون أنتوي مهاجم بيراميدز الذي سبق له ارتداء قمصان الإسماعيلي والأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري.

وأضاف الموقع أن إدارة النادي الأبيض قررت دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع ناديه والبالغ 900 ألف دولار أمريكي، وأن قيده في قائمة الزمالك سيكون على حساب كاسونجو كابونجو.

اتحاد الكرة يُعلن الخميس القادم موعد استئناف الدوري المصري

أفادت عدة تقارير صحفية مصرية أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري ستجتمع غدًا للإعلان عن موعد عودة الدوري المصري الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

ويعود سبب التأخر في الإعلان عن موعد استئناف الدوري والمرجح أن يكون عقب عطلة عيد الأضحى إلى نية الاتحاد معرفة مواعيد المباريات المتبقية من البطولات الأفريقية والتي من المتوقع الإعلان عنها يوم غدٍ الثلاثاء.

الزمالك: تعاقدنا مع نجم كبير بالكرة المصرية

قناة الزمالك الرسمية تُعلن إتمام الصفقة الخامسة للفريق في الموسم القادم. التفاصيل هنا

دونجا الأقرب ليكون صفقة الزمالك السوبر

كشفت تقاررير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز قد يكون الصفقة الكبيرة الذي يتحدث عنها الزمالك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع، اليوم الإثنين، أن اللاعب وقع للزمالك بالفعل على عقد لمدة 4 سنوات ولكن يتبقى الاتفاق مع ناديه.

غرامة جديدة من الفيفا على الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر بتغريم الزمالك 200 ألف يورو كتعويضات لبعض أفراد الجهاز الفني السابق.

وأشارت التقارير إلى أن الغرامة لصالح الثنائي أندريه شورمان وتوماس جروتر ضمن جهاز السويسري جروس المدير الفني السابق للأبيض.

تقارير .. أنطوي يدخل حسابات الزمالك

أكدت تقارير صحفية غانية، اليوم الإثنين، أن الزمالك يسعى للتعاقد مع جون أنطوي مهاجم بيراميدز.

وأشار موقع "غانا سكور" إلى أن الزمالك بالفعل اتخذ خطوات جادة في المفاوضات مع المهاجم الغاني من أجل التعاقد معه في الصيف الجاري.

عرض من ألميريا لخطف هدف الزمالك

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز هدف الزمالك في ميركاتو الصيف تلقى عرضًا أوروبيًا.

ووفقًا لما نشره موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الإثنين، أن ألميريا الإسباني في حال صعوده لدوري الدرجة الأولى الإسباني سينتقل إليه وأن المفاوضات موجودة بين الطرفين منذ فترة.