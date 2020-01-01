أخبار الزمالك اليوم | مفاجأة بتشكيل لقاء المصري وسلبية مسحتي بن شرقي وأوناجم

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 6 أغسطس 2020 ..

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مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصري

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيلعب به مباراته أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس.

وشهد التشكيل المتوقع دفع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، باللاعب الشاب أسامة فيصل.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، إسلام جابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى محمد.

سلبية عينة بن شرقي وأوناجم وانضمامها لمعسكر الزمالك

أجرى الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا فريق نادي الزمالك، المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تمهيدًا للمشاركة في معسكر الفريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مسحة الثنائي المغربي بن شرقي وأوناجم جاءت سلبية، وسينضم الثنائي إلى معسكر الفريق المقام ببرج العرب.

الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الزمالك بـ26 لاعبًا

استقر طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، على اختيار 26 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 10 أغسطس الجاري.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى : عماد السيد - محمود الزنفلى - عمرو خليل - فارس محمجد

خط الدفاع : محمود شعبان - أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - إسلام جمال - السيد سالم - صبرى رحيل - مروان النجار

خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - هشام محمد - مروان عطيه - أحمد راشد - أحمد حجى - عبد الغنى محمد - سمانه

خط الهجوم : أحمد الصباحى - خالد قمر - أحمد رفعت - رزاق سيسيه - يوسف حسن

حسام أشرف مرشحًا للظهور مع الزمالك أمام المصري

دخل اللاعب الشاب حسام أشرف، حسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للظهور مع فريق الزمالك، خلال مباراة المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد تألق حسام أشرف خلال المباريات الودية التي خاضها مع الزمالك، حيث يدرس كارتيرون الدفع به بجوار الثنائي إسلام جابر وأحمد سيد زيزو.