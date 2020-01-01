أخبار الزمالك اليوم | مصطفى محمد: هدفنا دوري الأبطال .. ساسي: لم نشعر بالإحباط

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 4 نوفمبر 2020.

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مصطفى محمد: هدفنا بطولة دوري الأبطال

أكد مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، على أن فريقه هدفه هو تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه احترم فريق الرجاء كثيرًا.

مصطفى تابع: "الرجاء يمتلك مدافعين رائعين، وفعلنا ما كان يتعين علينا، وحصلنا على مكافأة من الله بهذا الفوز، وحتى لو لم يسجل الرجاء، هدفنا كان تسجيل الأهداف خلال الشوط الثاني".

فرجاني ساسي: هدف الرجاء لم يحبطنا

أكد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، على أن فريقه لم يصاب بالإحباط بعد استقبال هدف تقدم الرجاء، مشيرًا إلى أن فريقه كان يعلم بأن الرجاء سيتراجع بدنيًا.

ساسي قال عقب المباراة: "علمنا أن الرجاء سيتراجع بدينًا، ولذلك كانت هناك مساحات ونجحنا في استغلالها".

باتشيكو: لم نتوج بدوري أبطال إفريقيا حتى الآن

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه لم يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، مشيرًا إلى أن وصول فريقه إلى المباراة النهائية أمر جيد. " اقرأ التفاصيل "

مدرب الرجاء: الإجهاد سبب خسارتنا وأهنئ الزمالك على التأهل

أكد جمال السلامي، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على أن فريقه استطاع السيطرة على مجريات مباراة الزمالك، ولكن لاعبيه عانوا من الإجهاد في نهاية المباراة، وهو ما أدى للخسارة. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | مرتضى منصور لمصطفى محمد: نفذ وعدك الثاني كي أتركك تحترف

عقد مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، أمس الثلاثاء، جلسة مع لاعبي الفريق، لتحفيزهم قبل مواجهة الرجاء المغربي المصيرية، موجهًا حديثه بشكل شخصي إلى مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق. ( طالع التفاصيل )

فيديو | باتشيكو: أمر بأهم لحظة لي مع الزمالك وكنت سأجعل من تيجانا أوزيبيو إفريقيا

يشعر البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، بالفخر لخوضه منافسات دوري أبطال إفريقيا بعدما فعل ذلك من قبل خلال دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن شغفه في كرة القدم متعلق بالجمهور. ( طالع التفاصيل )

مدرب الرجاء: بعد كورونا لم يعد لدينا حماس لممارسة كرة القدم وأتمنى تمثيل العرب بالنهائي القاري

يتمنى جمال سلامي؛ المدير الفني للرجاء المغربي، أن يمثل المدربين العرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا، معربًا عن فخره للوصول لهذه المرحلة.

وقال سلامي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "نعيش في الرجاء حالة خاصة، لأن المباريات التي شهدناها قبل كورونا كان الملعب دائمًا ممتلئ عن أخره، وكان التشجيع حار، دائمًا ما نسمع في أذننا حماس الجماهير، لكن بعد كورونا لم يعد هناك أي حماس، نلعب الكرة داخل الملعب كخارجه، المباريات كالتدريبات، بالطبع كانت هناك رغبة للفوز لكن دون حماس".

وأضاف: "أشعر بفخر كوني مدرب مغربي قاد فريقه بنصف نهائي دوري الأبطال، فخر لي أن أمثل مدربين كبار مغاربة وفي العالم العربي في هذه المنافسة المهمة جدًا، وأتمنى أن أمثلهم في النهائي".

رحيمي يخوض المباراة بقناع الوجه

أكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن سفيان رحيمي؛ نجم الرجاء المغربي، سيخوض مواجهة الزمالك بقناع الوجه، ليحمي أنفه، الذي تعرض للكسر في لقاء الذهاب.

وكان اللاعب قد أجر عملية جراحية عقب لقاء الذهاب، إذ تعرض في المباراة لنزيف، بعد اصطدامه بمدافع الزمالك محمود حمدي "الونش".

أفضل لحظات جنش ومصطفى محمد

أجرى الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حوارًا سريعًا مع ثنائي الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" ومصطفى محمد، لاختبار معلوماتهما عن فريقهم، وتطرقوا خلاله للحديث عن أفضل لحظاتهم بالملعب.

واختار جنش تتويج الأبيض بلقب الكونفدرالية اللحظة الأفضل له، بينما اختار مصطفى لحظة الفوز أمام الأهلي بلقب السوبر.

أحمد رفعت: المشاركة تحدد عودتي للزمالك من عدمها

أكد أحمد رفعت؛ لاعب الزمالك، أن بقائه في الفريق مشروط بالمشاركة الفعالة في المباريات، مشيرًا إلى أنه يمتلك عدة عروض أخرى.

وقال رفعت، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "إعارتي للاتحاد السكندري انتهت، تواصل معي أمير مرتضى خلال الفترة الماضية، وننتظر حسم أمري، فأهم شيء المشاركة في المباريات بالنسبة لي، امتلك عدة عروض، والأنسب سألعب له، وإن كنت أرغب في البقاء بالزمالك، لكن لن أكون سعيدًا دون مشاركة".