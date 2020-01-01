أخبار الزمالك اليوم | مشاركة بن شرقي وغياب ساسي وجلسة خاصة مع محمود علاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 ..

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بن شرقي يشارك مع منتخب المغربي أمام السنغال وقلق من جماهير الزمالك

شارك أشرف بن شرقي نجم الزمالك في مباراة منتخب بلاده المغرب أمام السنغال في الشوط الثاني للمباراة الودية التي أقيمت اليوم الجمعة.

ونجح أسود الأطلس في تحقيق الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الامير مولاي عبد الله".

وساد القلق بين جماهير الزمالك بسبب اكتشاف حالة كورونا داخل المنتخب المغربي، بسبب تواجد أشرف بن شرقي في المعسكر.

جلسة خاصة بين محمود علاء وباتشيكو

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع محمود علاء على هامش مران الفريق الأبيض اليوم الجمعة.

حرص باتشيكو على توجيه بعض التعليمات الخاصة من أجل تنفيذها في المواجهات المقبلة، حيث يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود الإثنين المقبل.

نجم الزمالك السابق يكشف صفقات الموسم الجديد

تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، عن صفقات الفارق الأبيض في الموسم الجديد، حيث حدد 5 صفقات قد حسمها النادي مؤخرًا.

وقال عبدالملك إن بصفقة كبيرة ستكون صفقات الزمالك كلًا من نبيل دونجا وعمر خربين وعودة فتوح ومحمد مجلي.

فرجاني ساسي بديلًا في لقاء تونس

لم يشارك فرجاني ساسي نجم الزمالك في لقاء منتخب تونس أمام نظيره السوداني، في اللقاء الودي الذي أقيم اليوم الجمعة.

تونس حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، حيث جلس ساسي طوال المباراة على مقاعد البدلاء بينما شارك علي معلول ظهير أيسر الأهلي في المباراة وتمكن من إحراز الهدف الثاني.