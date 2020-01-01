أخبار الزمالك اليوم | مستجدات قضية "القرن" وصدمة الكرتي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 28 مايو 2020 ..

رسميًا .. إصابة المدير الفني لاتحاد الكرة المصري بفيروس كورونا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن نتيجة عينة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.(طالع التفاصيل)

الأهلي: المحكمة الرياضية لن تنظر في شكوى الزمالك بشأن لقب "القرن"

أكد حلمي عبدالرازق المستشار القانوني بالنادي الأهلي أن المحكمة الدولية الرياضية لن تنظر شكوى الزمالك بشأن لقب القرن.

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وكان الزمالك قد أعلن أحقيته في الحصول على لقب نادي القرن الماضي، بكونه الأكثر تتويجًا وقت إعلان اسم النادي وقتها.

الكرتي يلمح لرغبته في الاحتراف الأوروبي

ألمح وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي إلى رغبته في الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة بعد دخوله دائرة اهتمامات أكثر من نادٍ.

وقال الكرتي في تصريحات عبر بث مباشر على موقع "انستجرام": "أفضل الاحتراف الأوروبي في الوقت الحالي، وإذا كان هدفي التطور في مصر أو أي دولة عربية فالأمر سهلًا".

الزمالك يسعى لتجديد عقد فرجاني ساسي قريبًا

أوكلت إدارة الزمالك لأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أن يتفاوض مع فرجاني ساسي لتمديد إقامته في القلعة البيضاء بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الدولي التونسي مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام كبير به من أندية الخليج العربي على وجه التحديد.(طالع التفاصيل)