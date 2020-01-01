أخبار الزمالك اليوم | مرتضى يرد على الخطيب وآخر تطورات استعادة لقب القرن

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 5 يونيو 2020 ..

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مرتضى منصور يرد على شكوى محمود الخطيب

طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب رئيس الأهلي، بالرد على الوقائع التي ذكرها، وعدم تشتيت جماهير القلعة الحمراء بشكواه ضد قناة القلعة البيضاء.

مرتضى قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "كل ما قلته وقائع واضحة، ويجب عليك أن ترد عليها، والساعات لم تتواجد داخل خزائن النادي، وتم بيعها إلى أشخاص معلومين، وزوج ابنتك يعمل في قناة النادي مقابل 100 ألف جنيه شهريًا".

وتابع: "قلت أن مجلة الأهلي استقبلت مبلغ 2 مليون دولار على حسابها، فعليك أن ترد ولا تشتت جماهير ناديك المحترم، بالإضافة إلى السيدات التي حصلن على ألماس، ألم تبكي لتركي آل الشيخ من أجل استعادة عبد الله السعيد، وقلت له أن النادي سيتدمر إذا رحل اللاعب؟".

الزمالك يعلن اقتراب الانتهاء من ملفات لقب نادي القرن

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اللجنة المكلفة بمناقشة ملف نادي القرن العشرين بإفريقيا شبه اكتملت، وتم رفع الأمر إلى مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك: "تواجدت في الاجتماع مع خبير اللوائح محمد بيومي وطارق رضوان وأحمد جلال، بالإضافة إلى علاء مقلد، وتحدثنا عن التفاصيل الخاصة برفع القضية والإجراءات والملفات والمستندات المتاحة، وما يجب أن نبحث عنه وتحدثنا في التفاصيل".

وتابع: "الملف أصبح شبه مكتمل، وكنا مفوضين من مجلس الإدارة لنقل الصورة للمجلس وبعد ذلك سنتخذ القرارا، ولسنا على خلاف مع أي شخص ولا نرغب في معاداة أحد، والقضية مرتبطة بين منتخب القرن ونادي القرن، والملف سيشهد المطالبة بحصول الزمالك على اللقب، ومنتخب مصر على منتخب القرن".

الزمالك يبدأ التحرك لعودة الأجانب إلى القاهرة

يبدأ مسؤولو نادي الزمالك، في التحرك لعودة اللاعبين الأجانب المتواجدين خارج مصر، تمهيدًا لعودتهم إلى القاهرة، مع اقتراب عودة النشاط الرياضي، حيث يتم التواصل مع السفارتين التونسية والمغربية في مصر، من أجل عودة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ومن جانبه، رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، التعاقد مع ظهير أيسر للفريق الأبيض، مفضلًا التعاقد مع لاعب وسط مدافع، ليكون بديلًا لطارق حامد وفرجاني ساسي.

محمود عبد العزيز يخوض تدريباته في صالة الـ"جيم" بالزمالك

تواجد محمود عبد العزيز لاعب وسط نادي الزمالك داخل القلعة البيضاء اليوم، من أجل خوض تدريبات منفردة في "جيمانزيوم" النادي، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية، ضمن تدريبات المرحلة الثانية من التأهيل البدني.

وطلب كارتيرون مؤخرًا تقريرًا طبيًا جديدًا، حول حالة محمود عبد العزيز، من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في إصابة اللاعب، حيث يتواصل اللاعب بشكل يومي مع الجهاز الطبي لاطلاعه على طرق التدريب، خاصة وأنه ينتظر تحسين الأوضاع وعودة الطيران، من أجل السفر إلى ألمانيا مرة أخرى.